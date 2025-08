Rali da Madeira: Kris Meeke vence no CPR e reforça liderança no CPR

A deslumbrante Ilha da Madeira foi palco de mais uma exibição de competitividade do Toyota GR Yaris Rally2, com Kris Meeke e Stuart Loudon a garantirem uma vitória crucial no Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal regressou aos triunfos, reforçando a sua liderança no campeonato nacional.

Este é o quarto triunfo da dupla na época, que solidifica a posição da equipa na frente do CPR. O GR Yaris Rally2 consolidou-se como uma referência incontornável no pelotão, demonstrando a sua força nas desafiantes classificativas madeirenses.

Após um início forte e competitivo, a dupla britânica viu-se surpreendida por um furo na segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, o troço mais longo e exigente da prova. O incidente relegou-os da luta pelo pódio para a sexta posição.

Contudo, Meeke e Loudon rapidamente redefiniram o seu foco, priorizando a vitória entre os concorrentes do CPR. Esta mudança estratégica revelou-se eficaz, permitindo-lhes manter a consistência e a rapidez necessárias para garantir os pontos máximos no campeonato nacional, numa época em que apenas não terminaram o Rali de Portugal e alcançaram o segundo lugar em Castelo Branco.

No final da prova, Kris Meeke expressou a sua satisfação, destacando a singularidade do Rali da Madeira. “O Rali da Madeira é realmente único, quase como um Grande Prémio – cada especial parece uma qualificação, tal é a velocidade. Gostei imenso, mas estávamos focados principalmente no Campeonato de Portugal”, afirmou.

O piloto britânico reconheceu o ritmo elevado dos adversários, especialmente após o furo que comprometeu a luta pela vitória geral. No entanto, sublinhou a importância de garantir os pontos máximos para o campeonato nacional, o grande objetivo da equipa. “Estou super satisfeito por ter conseguido o máximo de pontos para o campeonato nacional, que é o nosso grande objetivo”, concluiu Meeke, reiterando que, apesar da ambição de vencer o rali absoluto, o foco permanece no título português.