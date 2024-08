Rali da Madeira, Kris Meeke: “são das mais técnicas classificativas que alguma vez fiz”

Kris Meeke e Stuart Loudon, líderes destacados do CPR à partida do rali insular, tiveram problemas mecânicos logo no início da prova, e com isso acumularam uma penalização (11 minutos) que condicionou o seu resultado final. Mantiveram-se em prova, essencialmente para ganhar experiência e preparar eventual futuro: “Situações como esta podem acontecer quando menos se espera, fazem parte dos ralis, embora nos deixem tristes. A partir da primeira classificativa, e sem hipótese de discutir os primeiros lugares, restou-nos prosseguir em prova, para aprofundar o nosso conhecimento das classificativas da Madeira, que são das mais técnicas que alguma vez fiz. Agora, só penso em recuperar pontos para o campeonato no Rali da Água …”, declarou Kris Meeke, que nos quatro primeiros ralis da época levou o Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal ao triunfo.

O Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves Verin (13/14 setembro) será a etapa seguinte (sétima e antepenúltima prova) do Campeonato de Portugal de Ralis.