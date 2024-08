Rali da Madeira: Kris Meeke pára com princípio de incêndio

Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2) já têm a sua prova estragada, já que tiveram um problema na super especial da Avenida do Mar, com o carro a ficar cheio de fumo por dentro do habitáculo – um princípio de incêndio – o que significa que já tem rali estragado, fruto da penalização que inevitavelmente vão sofrer, o que pode significar a ‘abertura’ novamente das contas do campeonato, já que Armindo Araújo está 11 pontos atrás.

Já em Castelo Branco, o piloto de Hyundai teve problemas com o acelerador, e caiu de primeiro para sétimo, agora na Madeira, ‘fica’ na PEC1. Mesmo que continue, será difícil obter bons pontos, mas com um princípio de incêndio, as coisas podem ser bem complicadas. O troço foi interrompido, a dupla saiu da especial agora resta saber o que irá suceder em termos de tempo.