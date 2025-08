Rali da Madeira, Kris Meeke: “Correr na Madeira é como tentar bater Verstappen numa volta em Spa”

Kris Meeke terminou o dia com alguma frustração. O furo na segunda passagem por Palheiro Ferreiro comprometeu as aspirações do piloto Toyota, afastando-o da luta pelos primeiros lugares da geral, tendo como prémio de consolação estar ainda na frente nas contas do CPR.

A classe de Meeke na estrada reflete-se na forma como explica de forma clara e sem subterfúgios o que sente. O piloto reconheceu que não conseguiria vencer o rali, em condições normais, porque o ritmo dos homens da frente era demasiado forte.

“Acho que não era possível chegar ao ritmo dos da frente”

“O furo acontece uma curva apertada, lenta. Senti um toque muito leve na traseira e depois de 500 metros senti que tinha um furo e ainda faltavam 10 km para o fim da especial. No entanto, acho que não era possível chegar ao ritmo dos da frente. Estava um pouco afastado. Na segunda passagem, eles melhoraram e eu não consegui acompanhar essa melhoria. Realisticamente, é apenas o meu segundo ano aqui, porque há dois anos eu sofri um acidente no início e não consegui a experiência”.

“Estou feliz por finalmente ser rápido na Madeira, porque nunca fui rápido aqui, por isso é bom ter velocidade. Mas ainda falta alguma coisa para lutar com os homens da frente, que estão a conduzir incrivelmente bem. Por isso, ainda. Agora, continuamos a liderar o campeonato português. Então, essa é a prioridade”.

“É como tentar vencer Max Verstappen em Spa…”

E qual o motivo para essa diferença? A falta de experiência na Madeira. Meeke explicou como o furo aconteceu e e abriu o livro, explicando ao pormenor, o que é o desafio da Madeira:

“Este é o Grande Prémio da Madeira. É como tentar vencer Max Verstappen em Spa, numa volta. É como ir a uma pista arriscada e tentar conduzir num carro normal, ou entrar num carro de corrida e tentar bater o recorde na primeira volta. Não é possível”.

“As estradas são as mesmas há 25 anos, por isso os pilotos de cá conhecem-nas perfeitamente. independentemente do nível de condução que se possa ter, ainda é preciso aprender as estradas, porque há locais onde não é possível colocar as informações nas notas sobre o que fazer. Tem de saber que esta curva é um pouco mais aberta, esta é um pouco mais estreita. É um lugar único”.

“Com a sua experiência, os seus próprios vídeos, então, sim, pode melhorar. Mas, até cumprir o seu tempo aqui, é impossível avançar rapidamente. Sinceramente, estou feliz hoje. Adoro o carro. Ainda faltam algumas coisas, é só uma longa conversa com o meu engenheiro, mas, como eu disse, estou feliz por estar entre os primeiros, mas faltou algo para realmente lutar pela vitória”.