Rali da Madeira, Kris Meeke: concorrência será bastante forte, dos pilotos do CPR e dos locais”

Foi precisamente com o abandono no Rali Vinho Madeira do ano passado, na PEC3, quando liderava a prova com 4.5s de avanço para Alexandre Camacho que Kris Meeke perdeu a grande maioria das hipóteses de lutar pelo título do CPR no ano passado, admitido depois ter sido um erro naquela fase da prova “ir atrás” dos madeirenses e de Giandomenico Basso, mas este ano Kris Meeke chega à Madeira com outra bagagem e bem mais ciente do que tem de fazer na Madeira para concretizar o seu objetivo de somar o máximo de pontos possível para o CPR, não colocando, claro, de parte vencer a prova à geral: “Estamos ansiosos para voltar à Madeira, um lugar bonito com pessoas muito agradáveis. No entanto, correr será bastante duro, pois a concorrência será bastante forte, não só com os pilotos o campeonato português, que já aí estiveram muitas vezes, mas também os pilotos locais, Alexandre Camacho e Miguel Nunes.

O meu rali o ano passado foi curto. Toquei na parede à saída de uma curva logo no começo da prova. O objetivo principal é, então, terminar, e recolher o máximo de pontos para o CPR, sabendo que vai ser bastante desafiante conseguir lutar com os locais. Nós sempre gostamos de desafios. Vai ser engraçado ver o Camacho com o novo Toyota”.

O britânico Meeke completou 45 anos de idade há cerca e 3 semanas e a sua estreia nos ralis aconteceu em 2000 com um Peugeot 106 GTi. Piloto “apadrinhado” por Colin McRae, esteve com viaturas S1600 entre 2003 e 2006 no JWRC. Voltou à ribalta internacional em 2009, pela mão da Peugeot, e levou o 207 S2000 ao titulo no IRC. Entre 2015 e 2019 esteve no WRC representando a Citroën e Toyota, tendo vencido 4 ralis. Desde o ano passado que está ao serviço a Hyundai Portugal. Esta é a sua quarta participação no Rali Vinho da Madeira.