Rali da Madeira: Kris Meeke com a liderança do CPR em risco

Kris Meeke, agora com Stuart Loudon ao lado no Hyundai I20 N Rally2, voltou a não ter sorte no Rali da Madeira. No ano passado bateu cedo quando lutava na frente, desta feita, os problemas começaram mais cedo, logo na superespecial com um princípio de incêndio no escape, com o fumo a entrar no habitáculo, que os levou a parar na Avenida do Mar.

Com isso tudo o atraso acumulou-se e depois do sétimo posto com o problema no acelerador em Castelo Branco, agora este incidente na Madeira, pode levar a que os seus adversários recuperem significativamente a diferença no campeonato, e mesmo perder a liderança da competição, colocando toda a pressão nas últimas duas provas do ano.

É óbvio que Meeke, do atual 17º posto do CPR pode ainda recuperar até aos pontos, e tem ainda a PowerStage, mas em condições normais os adversários podem recuperar muito: “Tivemos vários pequenos problemas, cometi um erro no primeiro troço de hoje (ndr, Campo de Golfe 1) numa curva em que ficamos muito ligeiramente fora de estrada, mas depois o carro foi abaixo e não pegava, depois tive problemas com os travões na PEC3 e PEC4, portanto, não foi uma boa manhã. Agora é aprender os troços para os preparar se voltar para o ano. Este rali precisa de experiência, é preciso fazer muitos quilómetros aqui, portanto agora só quero fazer a distância e aprender melhor a prova”, disse Kris Meeke à Antena 3 Madeira.