Rali da Madeira, Kris Meeke: “Aleijei-me numa costela, foi um erro meu…” | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally2) abandonaram o Rali da Madeira na sequência de um acidente, resultante de um excesso que num rali como este dificilmente não termina com um acidente. Foi o caso, o piloto acabou por ter que ir ao hospital pois aleijou-se numa costela, nada de muito grave, mas suficiente para perceber que o embate foi forte: “estou desapontado pela equipa, por todo o esforço que tiveram, mas isto são ralis. Aleijei-me numa costela, foi um erro meu. Numa zona estreita e numa curva com um topo curvei cedo demais e quando estava no topo, fi-lo fora da trajetória ideal, e bati no muro. Os ralis por vezes mordem, mas é assim.

Seja como for, adoro esta ilha, os pilotos aqui têm um nível incrível, o (Alexandre) Camacho tem um talento especial, e isso combinado com o seu conhecimento das estradas, é um enorme desafio vir aqui e tentar batê-lo. Espero no futuro voltar este é um dos verdadeiros ralis históricos, como a Córsega, onde estive muito perto de vencer no WRC, este Rali da Madeira gostava de o vencer um dia, provavelmente tenho que vir cá algumas vezes para ter mais experiência. Adoro vir aqui, o ambiente é incrível, mas agora vou descansar, estarei pronto em algumas semanas, para tentar voltar a vencer com a Hyundai Portugal”, disse Meeke à Antena 3 Madeira.