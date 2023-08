Rali da Madeira, José Pedro Fontes: “vamos tentar, gostávamos de tentar o tri…” | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2) terminaram em terceiro o Rali Vinho Madeira, ‘venceram’ entre os concorrentes do CPR, e com isso fizeram uma excelente operação no campeonato, pois inclusivamente até triunfaram na PowerStage. Passaram para o segundo lugar do CPR, estão agora apenas a oito pontos de Miguel Correia, numa competição que está cada vez mais equilibrada: “vínhamos cá para tentar lutar pela vitória no rali, ontem até meio da tarde estava na luta, mas depois perdi bastante tempo, hoje a partir do momento em que estava a mais de 15 segundos do primeiro era muito difícil recuperar, estando à frente com boa margem no campeonato nacional tivemos que tomar opções. Tivemos um dia tranquilo, queríamos tentar assegurar o terceiro lugar para irmos ao pódio, e tentar ganhar a PowerStage que dá pontos para o nacional, foi o que fizemos, foi uma excelente operação para o campeonato ficamos mais perto da liderança, faltam duas provas e nós vamos tentar ganhar. Está tudo em aberto, as provas são em asfalto onde nós habitualmente somos fortes, vamos tentar, gostávamos de tentar o tricampeonato”, disse Fontes à Antena 3 Madeira.