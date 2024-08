Rali da Madeira, José Pedro Fontes abandonou: “tínhamos condições para discutir o rali”

Inglório e totalmente imerecido. Depois de uma grande luta com Armindo Araújo durante todo o rali pela primazia nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis, José Pedro Fontes e Inês Ponte bateram no último troço quando tinham 1.8s para tentar recuperar face a Armindo Araújo e Luís Ramalho. Quando se dá tudo, este tipo de situações podem suceder, e foi o que aconteceu a Fonte. Numa zona rápida do troço de Rosário, com duas esquerdas consecutivas, o piloto alargou um pouco demais a trajetória e o Citroën C3 Rally2 bateu com a lateral direita nas barreiras que delimitavam a estrada e ficou logo ali. Estiveram perto da vitória, mostraram uma boa performance, mas o segundo abandono do ano foi o resultado.

A luta no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) estava a ser renhida, discutida à centésima de segundo, e a amostra na PEC 1 de quinta-feira provava isso. José Pedro Fontes fez o mesmo tempo daquele que se tornou no seu principal adversário, deixando tudo empatado logo na Super Especial Cidade do Funchal. Nos troços da manhã de sexta-feira, assistimos a um duelo quente entre os homens da frente, com Fontes consistentemente em segundo, nunca a mais de três segundos do líder da prova. Apesar das curtas distâncias, Fontes foi perdendo algum terreno para o primeiro classificado, enquanto cimentava a segunda posição.

Na secção da tarde, o troço de Palheiro Ferreiro 2 não sorriu ao piloto do Citroën C3 Rally 2, perdendo cerca de seis segundos. Na última PEC do dia, Fontes tentou anular a desvantagem, sem sucesso. O piloto do Citroen #4 terminava o segundo dia de prova a 14,8 segundos do então líder, deixando o terceiro a mais de 50 segundos. Em condições normais, o segundo lugar já não escaparia, pelo que o foco para o último dia de prova seria no primeiro posto para o CPR.

Fontes cumpriu o que se esperava e na derradeira jornada do Rali impôs um ritmo forte, que lhe permitiu vencer a totalidade das quatro PEC da manhã, recuperando 10 segundos. Uma recuperação espantosa que deixava as contas do CPR em aberto para os últimos quatro troços do rali. Fontes aplicou a mesma receita nas três primeiras especiais da tarde e apenas a PEC 13 (Ponta do Sol 2) não lhe sorriu, mas por apenas 0,7 décimas de segundo, compensando na penúltimo no último troço do dia (Calheta 2), onde rubricou mais uma vitória em especiais.

José Pedro Fontes chegava à última PEC do dia a 1,8 segundos da liderança no CPR a mesma distância que o separava de um pódio à geral. Infelizmente, o árduo trabalho do piloto e navegadora caiu por terra na última especial do dia, a segunda passagem pelo Rosário, desta feita em Power Stage. Ciente de que a vitória estava ao alcance, Fontes deu tudo para anular a desvantagem, mas o azar bateu-lhe à porta, com uma saída de pista que o obrigou a desistir. “Deixamos amplamente provado que tínhamos condições para discutir o rali. Queríamos ganhar, mas desta feita as coisas não nos correram da melhor maneira. Sabíamos que era difícil anular a desvantagem, mas este não foi o desfecho que antevíamos, consola-nos o facto de termos estado sempre na luta pelo triunfo…”

Segue-se o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin, penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Ralis.