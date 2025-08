Rali da Madeira, João Silva: “Tenho mostrado rapidez inúmeras vezes”

Uma das boas surpresas desta prova. João Silva lutou pelo triunfo no rali da Madeira num duelo acirrado com Diego Ruiloba. Apesar de não ter chegado ao desejado triunfo, que escapou por apenas 4,4 segundos, Silva estava contente com o que foi o melhor resultado neste rali.

A satisfação de ter conseguido o melhor resultado misturava-se com a desilusão de não ter chegado ao triunfo. As dúvidas que tinha a meio do dia de ontem sobre a possibilidade de lutar pela vitória esfumaram-se e ficou apenas a certeza de um excelente resultado e de uma igualmente notável exibição:

“Foi o meu melhor resultado de sempre no Rali Vinho da Madeira — já tinha conseguido um terceiro lugar, agora fui segundo. No ano passado já tínhamos andamento para lutar pelo pódio, mas não conseguimos. Este ano cometemos um ou outro erro, nada de grave, e os 4.4 segundos de diferença refletem algumas decisões menos acertadas. Mas faz tudo parte do processo de aprendizagem.

Ninguém esperava que este carro tivesse logo andamento para lutar na frente, e eu, especialmente, foquei-me ao máximo. Quando comecei a sentir que as coisas estavam a fluir, adaptei-me, esforcei-me bastante. Não consegui transferir nada do que tinha aprendido no Skoda — tive de me readaptar em tudo: condução, referências… Este carro é espetacular, mas também um cavalo bravo. Muito difícil de explorar e domar, mas quando se encontra o equilíbrio, é realmente rápido. É isso que temos de continuar a otimizar.

Na última secção, tentámos uma afinação que trazíamos do final da manhã, mas não correu tão bem. A subida foi razoável, a descida correu mal. Depois, voltámos atrás na afinação porque sabíamos que aquela funcionava melhor.

É curioso: consegui o meu melhor resultado aqui, mas fico um pouco triste porque estive muito perto da vitória. Isso mostra bem onde quero chegar. Tenho mostrado rapidez inúmeras vezes, nos últimos dois anos — seja com o Skoda ou com este carro — bati vários recordes, portanto a velocidade está lá. Agora temos de transformar isso em resultados de relevo. Vou continuar a trabalhar nisso. Ainda temos o campeonato regional pela frente — abriu-se uma nova oportunidade. Faltam duas provas e dependemos só de nós”.