Rali da Madeira: João Silva aproxima-se, mas Ruiloba termina o dia na liderança

A luta pela liderança do rali está em aberto para o derradeiro dia de amanhã. João Silva – Luis Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2), carimbaram um dia de grande qualidade terminando com a vitória na PEC7, aproximando-se de Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), dupla que terminou o dia na liderança da prova insular.

Silva fez o tempo de 8:45.9, na segunda passagem por Santana, ficando à frente de Miguel Nunes – João Paulo (Skoda Fabia Rs Rally2), que demorou mais 0,9 segundos. Ruiloba foi o terceiro neste troço, ficando a 1,1 segundos da referência. Kris Meeke – Stuart Loudon (Toyota Gr Yaris Rally2), uma das duplas azaradas nesta tarde, com um furo na especial anterior, ficou a 2,5 segundos do melhor registo, com Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) a fechar o top 5.

Armindo Araújo – Luis Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally 2) foram os sextos mais rápidos, seguidos de José Pedro Fontes – Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), Miguel Caires – Jorge Henriques (Skoda Fabia Rs Rally2), Alexandre Camacho – Pedro Calado (Hyundai I20 Rally2) e Rui Jorge Fernandes – João Pedro Freitas (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Ruiloba líder, mas apenas 6,6 segundos de vantagem

No final deste segundo dia de prova, Ruiloba terminou na liderança, com 6,6 segundos de vantagem para João Silva, que foi um dos destaques neste dia. O próprio piloto mostrou-se surpreendido com o andamento, apesar de salientar que tanto ele como a equipa trabalharam para chegar a este nível. Amanhã, deveremos ter uma luta renhida entre este duo, que se destacou pela sua velocidade.

Campedelli aproveitou os azares alheios para terminar o dia na terceira posição, já a 17,3 segundos do líder. O italiano reconheceu que o nível não era o esperado e que o andamento até foi inferior ao mostrado no ano passado. O piloto mostrou-se resignado, mas prometeu dar tudo amanhã para se aproximar do topo.

Miguel Nunes terminou em quarto a 19,9 da liderança e a 2,6 dos lugares do pódio. Nunes queria mais, mas acabou por considerar o dia positivo, reconhecendo que o ritmo da frente foi muito forte. Kris Meeke termina o dia na quinta posição, a mais de 25 segundos do top 3. O furo na PEC 6 arruinou as hipóteses do piloto britânico que já se resignou, afirmando no final do dia que o pódio era já não era possível e que estava agora apenas focado nas lutas do CPR, que lidera, à frente de Armindo Araújo.

Armindo também queria mais, mas num dia sem erros, acabou por ficar afastado das lutas da frente por ter sido demasiado cauteloso na manhã. Está a apenas 1,4 segundos de Meeke, uma luta que ainda promete.

Miguel Caires (problemas de caixa e um pião durante a manhã) é sétimo da geral, à frente de José Pedro Fontes, num dia duro para o piloto da Citroën, que fez o “mea culpa” no final, com uma aposta menos feliz de manhã (levou dois pneus suplentes a contar com chuva) e com um ritmo que não o deixou agradado. A fechar o top 10 da geral, duas duplas Hyundai, Alexandre Camacho – Pedro Calado (Hyundai I20 Rally2) e Daniel Sordo – Candido Carrera (Hyundai I20 Rally2). Os pilotos não esconderam a frustração com as máquinas ao dispor, que não permitiu que se aproximassem das lutas do topo. O descontentamento era evidente e ambos disseram que pouco mais havia a fazer.

Nas contas do CPR, Meeke lidera, seguido de Armindo, com Fontes na terceira posição, com Dani Sordo a 10 segundos de Fontes. Hugo Lopes – Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) são os quintos classificados, seguidos de Rúben Rodrigues – Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2), Diogo Marujo – Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), Ernesto Cunha – Valter Cardoso (Skoda Fabia Rs Rally2), Paulo Neto – Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Paulo Caldeira – Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo).