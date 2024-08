Rali da Madeira: João Silva acidentado, Simone Campedelli destaca-se

Num troço marcado pelo acidente de João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2), que eram segundos da geral, quem beneficia fortemente são Miguel Nunes – Joao Paulo Fernandes (Skoda Fabia Rally2) que estão em luta direta pelo campeonato regional madeirense. Neste momento ainda não se sabe se João Silva pode continuar em prova, mas um bom resultado fica completamente fora de causa. Vamos ver como a prova termina, mas potencialmente pode haver troca de líder da competição no final desta prova. João Silva mudou a roda e no fim do troço revelou que partiram o amortecedor do lado do toque, vão tentar fazer o próximo troço para chegar à assistência.

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) teve que abrandar por causa do acidente de João Silva, que rodava à sua frente, mas mesmo assim logrou terminar o troço na frente de Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), com a diferença entre ambos na geral, onde são primeiro e segundo, é de 15.3s. O italiano está com um andamento que ninguém consegue igualar.

Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) foram terceiros a 10.0s de Campedelli, mas 2.6s na frente de Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) pelo que o piloto do skoda aumenta a margem na frente do CPR para 3.5s face ao piloto da Citroën. Na geral, Araújo está a 0.1s do segundo lugar de Ruiloba.

Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) já estão a 19.1s, Ernesto Cunha – Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 evo) a 53.3s, Ricardo Filipe – José Martins (Skoda Fabia R5) a mais de dois minutos.

Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2) foram sextos nesta especial, terceiros do CPR. Na especial anterior, tiveram uma ligeira saída, quase batiam num muro, mas ficaram cerca de 30 segundos parados até terminarem a marcha e neste troço saíram rapidamente do controlo, podem estar com problemas no carro. Pedro Meireles – Ricardo Faria tiveram uma avaria no seu Hyundai I20 N Rally2 e pararam.

Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) são os novos líderes do campeonato da Madeira, 0.9s na frente de Miguel Nunes – Joao Paulo Fernandes (Skoda Fabia Rally2) com Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) a 24.3s. Grande luta na frente do CRM.

Nas 2RM, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) lideram com 1.1s de avanço para Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) que no final deste troço se queixou que foi atrasado por Nuno Caetano – Rui Vilaça (Ford Fiesta Rally3), a quem deu dois toques na traseira durante o troço, sem o conseguir passar. Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) é terceiro a 26.0s da frente.

FOTO ZOOM Motorsport