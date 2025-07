Rali da Madeira, Hugo Lopes: “É uma das minhas provas favoritas”

A poucas horas do arranque do Rali da Madeira, Hugo Lopes assume que está numa das provas preferidas. O piloto do Team Hyundai Portugal quer mostrar-se na prova insular, sabendo da exigência. Com os reconhecimentos e testes bem sucedidos, é tempo de dar o máximo:

“É uma das minhas provas favoritas. As classificativas são espetaculares e a paixão dos madeirenses pelo rali é incrível. Tanto os reconhecimentos, como o teste que fizemos com o Hyundai i20N Rally2 e o shakedown correram bastante bem. Agora é hora de andar o mais depressa possível e de dar espetáculo”.

O jovem piloto vai fazer dupla com Magda Oliveira.

Preparação intensa e objetivos claros

Os últimos dias foram de intensa preparação para o viseense.

“Os treinos correram bastante bem e cumprimos o plano previsto, o que me permitiu recordar estas estradas que tanto admiro”, revela Hugo Lopes. “Durante a semana, também realizámos uma sessão de testes com o Hyundai i20N Rally2. Foi muito importante para recuperar algum ritmo, uma vez que o último rali em que participei foi há um mês e meio, e para acumular mais alguns quilómetros e experiência com o carro.”

Apesar de não sentir pressão quanto ao resultado, Hugo Lopes parte para o Rali da Madeira determinado em ser competitivo:

“Gosto muito desta prova, tem um ambiente e características muito especiais. Não conheço tão bem o terreno como outros pilotos – esta será apenas a minha terceira participação – e a concorrência é fortíssima. Ainda assim, estou focado em dar o meu melhor, aprender o máximo e desfrutar da experiência.”

Por último, Hugo Lopes sublinha:

“Quero deixar um agradecimento muito especial à Hyundai Portugal, à Sports & You e a todos os meus patrocinadores por terem viabilizado esta participação no Rali da Madeira. Não estava previsto no nosso programa inicial e é uma oportunidade crucial para a minha evolução e da Magda.”