Rali da Madeira: horário

No total, são 15 troços e 189,7, quilómetros cronometrados. Organizado pelo Clube Sports Madeira, o Rali Vinho Madeira corre-se entre quinta-feira e sábado (1 a 3 de agosto), numa estrutura de 2 Etapas e 15 Especiais (uma Super Especial a abrir a contenda e mais sete troços de passagem dupla), para 189,70 km cronometrados, num percurso total de 666,63 km. Estará sedeado na Escola Profissional Atlântico (Edifício Marina Fórum, na Avenida Arriaga, Funchal).

A secção pré-competitiva corre-se na quinta-feira (1 de agosto), integrando os Treinos Livres (08h30/09h00), Qualifying (09h30/10h00) e Shakedown (10h00/12h00), tendo como palco o troço de Cardais (3,35 km).

Mais tarde nesse dia, pelas 16h00 terá início a 1ª Etapa, começando por se cumprir, a Super Especial Cidade do Funchal (2,18 km às 19h30). A etapa completa-se na sexta-feira (dia 2), com início às 08h10, integrando uma dupla passagem pelos troços de Campo de Golfe (10,47 km; 09h23 e 14h21), Palheiro Ferreira (22,06 km; 10h09 e 15h07) e Santana (14,14 km; 11h22 e 16h20). Haverá três idas ao Parque de Assistência (Av Dr. Sá Carneiro; 08h10, 12h53 e 17h34) e um Reagrupamento (12h33). No final do dia, as viaturas dão entrada em Parque Fechado, no Largo do Município.

O rali completa-se no sábado (dia 3) com uma 2ª Etapa a começar às 08h30, integrando uma dupla passagem pelas classificativas de Câmara de Lobos (10,32 km; 09h28 e às 14h29), Ponta do Sol (10,95 km; 10h19 e 15h20), Calheta (14,45 km; 11h03 e 16h04) e Rosário (11,37 km; 12h27 e 17h28). A segunda ronda servirá de Power Stage. O dia terá dois Reagrupamentos (13h06 e 18h07) e três visitas ao Parque de Assistência (08h40, 13h26 e 18h17), a última das quais antes da Cerimónia Final do Pódio, montado na Avenida do Mar (18h30), seguindo-se a entrada em Parque Fechado (18h40).

PROGRAMA/HORÁRIO

QUINTA-FEIRA (1 agosto)

Partida (Largo do Município-Funchal) 15h52

Pódio (Avenida do Mar – Praça do Povo) 16h00

Entrada no Reagrupamento (Avenida Dr. Sá Carneiro) 16h16

Saída do Reagrupamento (Avenida Dr. Sá Carneiro) 19h22

PEC 1 – Cidade do Funchal (2,18 km) 19h30

Entrada no Parque Fechado (Largo do Município) 19h40

SEXTA-FEIRA

Partida (Largo do Município) 08h00

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h10

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h25

PEC 2 – Campo de Golfe 1 (10,47 km) 09h23

PEC 3 – Palheiro Ferreiro 1 (22,06 km) 10h09

PEC 4 – Santana 1 (14,14 km) 11h22

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 12h53

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h23

PEC 5 – Campo de Golfe 2 14h21

PEC 6 – Palheiro Ferreiro 2 15h07

PEC 7 – Santana 2 16h20

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 17h34

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h19

Parque Fechado (Largo do Município) 18h25

SÁBADO

Partida (Largo do Município) 08h30

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h40

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h55

PEC 8 – Câmara de Lobos 1 (10,32 km) 09h28

PEC 9 – Ponta do Sol 1 (10,95 km) 10h19

PEC 10 – Calheta 1 (14,45 km) 11h03

PEC 11 – Rosário 1 (11,37 km) 12h27

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h26

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h56

PEC 12 – Câmara de Lobos 2 14h29

PEC 13 – Ponta do Sol 2 15h20

PEC 14 – Calheta 2 16h04

PEC 15 – Rosário2 – Power Stage 17h28

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h17

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h27

Pódio (Avenida do Mar) 18h30

FOTO: Rali da MAdeira/Ralivm.com