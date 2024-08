Rali da Madeira, Ernesto Cunha: “lutar por um bom resultado no CPR”

Depois da primeira prova em asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis 2024 não ter sorrido a Ernesto Cunha e Rui Raimundo, a dupla tem agora uma nova oportunidade para ‘vingar’ os resultados do passado.

Depois de uma excelente primeira metade de época, onde Ernesto Cunha carimbou de forma regular uma série de bons resultados, a chegada à fase de asfalto não trouxe uma maré de sorte ao piloto em Castelo Branco. Na Madeira, o antigo Campeão de Portugal de Ralis 2RM irá aplicar-se para continuar a evoluir no Skoda e alcançar uma boa pontuação para o Campeonato: “Vamos tentar manter a dinâmica de evolução do Skoda no asfalto, sabendo que este é um rali longo e que não nos tem sorrido muito no passado. Vamos procurar entrar logo com um bom ritmo, e que este se traduza em confiança para lutarmos por um bom resultado no CPR”, refere Ernesto Cunha.

A extensão da prova será sem dúvida um fator desafiante que todas as equipas irão enfrentar, onde os quase 190 quilómetros de especiais cronometradas se irão fazer sentir. A partida cerimonial está marcada para as 16:00h do dia 1 de agosto na Praça do Povo no Funchal, seguida de uma Especial Espetáculo ao final da tarde.