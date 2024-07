Rali da Madeira, Diego Ruiloba: “quero lutar pelos primeiros lugares”

O espanhol Diego Ruiloba vem pela segunda vez ao Rali Vinho da Madeira ao volante de um Citroën C3 Rally2. Em cinco provas do super campeonato espanhol, venceu duas, sendo neste momento terceiro da competitiva competição, atrás de Alejandro Cachón e José António Suarez, e vai à Madeira para “desfrutar ao máximo desta oportunidade incrível e devo agradecer a todos os que tornaram esta experiência fantástica. Também quero lutar pelos primeiros lugares no rali.

Os pilotos locais são muito rápidos e têm um conhecimento perfeito dos troços cronometrados. Temos também os pilotos do campeonato português, que dispõem de muita experiência na ilha, e o Campedelli, que ontem foi segundo em Roma no campeonato europeu, não irão facilitar. Não há nenhuma tática especial para esta prova. Será a mesma de todos os ralis, trabalhar bem nos reconhecimentos e preparar um bom acerto do carro”.

Ruiloba tem 23 anos de idade e a sua estreia aconteceu em 2019 com um Peugeot 208 1.2. Em 2021 passou para o volante de um Suzuki Swift e venceu o troféu espanhol destinado ao modelo. No ano seguinte, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica. Desde então representa a Citroën com um C3 Rally2. Este ano obteve as suas primeiras três vitórias à geral, nos ralis Sierra Morena, Lisboa e Rias Baixas.