Rali da Madeira, Dani Sordo: O desafio do estreante na prova insular

Dani Sordo é um dos pilotos mais experientes do panorama internacional dos ralis. No entanto, este fim de semana, enfrenta um desafio novo e exigente: o Rali da Madeira. Perante uma concorrência conhecedora dos troços locais, Sordo terá de se adaptar rapidamente para não perder o comboio do pódio e… do título.

São 193 ralis do WRC. Um feito de que poucos se podem orgulhar. Mas Sordo nunca percorreu o asfalto madeirense, que habitualmente sorri aos pilotos mais habituados aos troços da “Pérola do Atlântico”. Não é isso que tira a motivação ao piloto espanhol do Team Hyundai Portugal, que vai focado na vitória, ciente de que há pilotos com mais conhecimento de causa:

“Bem, é claro que viemos sempre para lutar pela vitória” disse Sordo em declarações ao AutoSport. “Sabemos que há pilotos com muito mais experiência e há o Kris Meeke, que também já tem muita experiência neste rali e tem um carro que funciona muito bem, creio eu, nestas circunstâncias. Mas também sabemos que os pilotos locais vão ser muito difíceis de bater. Vamos tentar por todos os meios vencê-los”.

A estreia exige uma preparação ainda mais cuidada. Sordo explicou-nos como preparou o Rali da Madeira e os desafios que espera encontrar:

“A verdade é que quando enfrentas um rali como este, em que há menos conhecimento, que é muito específico e onde os pilotos locais conhecem as estradas muito bem, talvez tenhas que rever um pouco mais os vídeos, trabalhar um pouco mais nas notas. Eles já têm uma vantagem natural que é o conhecimento das etapas, que no asfalto é muito importante e mais ainda neste tipo de rali que é muito fechado, com vegetação, é muito pouca visibilidade. Então há muitas curvas que tens que ter muito bem anotadas ou conhecer muito bem, porque senão perdes muita velocidade”.

Diego Ruiloba, Simone Campedelli, Kris Meeke ou alguns dos pilotos locais? De onde virá o maior desafio? Sordo salienta a motivação que leva na bagagem para chegar ao topo, mas reconhece que fazer prognósticos é complicado:

“Vai ser difícil discutir todos os pilotos em geral. É um rali em que os pilotos mencionados e os pilotos locais têm muita experiência, mas, como já disse, vamos tentar lutar por tudo. No entanto, é verdade que não sabemos muito bem onde vamos ficar, então podemos ficar muito à frente ou muito atrás, sem saber”.