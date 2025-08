Rali da Madeira, Dani Sordo: “Não consigo fazer nada”

“Com certeza, não estou a ter um desempenho muito bom, mas não é só o desempenho. Talvez eu não esteja no mesmo ritmo que os outros em termos de experiência, mas quando você vê no segundo troço, eu dei tudo e o tempo não saiu. Podemos ver que o [Alexandre] Camacho é o tipo que normalmente é muito rápido aqui e não está. Então tem aí o exemplo. Se o outro Hyundai é mais rápido eu entendo, agora estamos todos ao mesmo nível. Se forço sou lento, se não forço sou lento. Assim não consigo estar na luta. Assim, limito-me a pilotar normalmente, não consigo fazer mais nada.”

Dani Sordo lamentou a manhã cinzenta que protagonizou neste segundo dia do Rali da Madeira. Longe do ritmo, reconheceu que a sua falta de experiência não ajuda, mas que não é o único fator a ter em conta aqui e que o carro também não está a ajudar. Eis as declarações do piloto ao AutoSport.

