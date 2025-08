Rali da Madeira: conhecimento, meteorologia, pneus… plantel pronto para a luta

Tudo a postos para o arranque do Rali da Madeira. A questão das escolhas de pneus está definida e os concorrentes já deixam o parque de assistência, prontos para enfrentar as especiais. Embora a prova não se compare à “lotaria” do Rali de Monte Carlo, a sua complexidade é inegável, com a ordem de partida a poder influenciar o acesso a informações mais fiáveis.

Conforme antecipado, esta edição promete ser uma das mais abertas dos últimos anos, com todos os preparativos finalizados.

Declarações dos Pilotos

Dani Sordo, estreante na prova, reconhece a dificuldade das especiais. “São especiais difíceis, a PEC3 requer melhor conhecimento”, afirmou ao AutoSport, acrescentando que “vamos tentar tudo”. O piloto espanhol admite que a menor familiaridade com o percurso é um obstáculo, especialmente face ao profundo conhecimento dos pilotos locais. “Quando enfrentas um rali como este, em que há menos conhecimento, que é muito específico e onde os pilotos locais conhecem as estradas muito bem, talvez tenhas que rever um pouco mais os vídeos, trabalhar um pouco mais nas notas”, explicou. Sordo sublinha ainda a importância da visibilidade reduzida e das curvas traiçoeiras: “Há muitas curvas que tens que ter muito bem anotadas ou conhecer muito bem, porque senão perdes muita velocidade.” Apesar do desafio, o potencial do seu carro e a sua determinação colocam-no entre os candidatos à vitória.

Kris Meeke mostra-se confiante nas condições. “Está seco, no Campo de Golfe, estamos com um bom feeling, vamos dar o melhor e logo se vê”, declarou.

Armindo Araújo, visivelmente motivado, garantiu à Antena 3 Madeira: “Vamos entrar ao ataque, tentar entrar bem, vamos com tudo.”

Miguel Nunes, por sua vez, adota uma postura pragmática face aos adversários: “Vamos ver o que o dia nos reserva, sabemos que temos de andar o mais depressa possível, não há mais nada a fazer com estes adversários.”

Ricardo Teodósio confirmou que “pela informação, não está nada molhado, a equipa passou nas especiais e está tudo seco”. Uma condição que, segundo o piloto, simplifica a escolha de pneus.

Considerado um dos grandes favoritos, Simone Campedelli expressou satisfação com o percurso: “São especiais de que gostamos, difíceis, mas estamos prontos.”

O açoriano Rúben Rodrigues, a estrear-se na prova, reconhece que as condições podem ser um desafio, mas garante: “Estamos motivados.”

A escolha de pneus preocupava João Silva, que admitiu serem “difíceis”. A experiência local pode ser um fator decisivo, como sublinhou Pedro Meireles, com profundas ligações à Madeira: “Há chuviscos na Portela…”, revelando informações meteorológicas cruciais que podem influenciar as estratégias dos pilotos.

Todos estes elementos sublinham a complexidade deste rali, que promete “aquecer” dentro de sensivelmente meia hora, com a partida dos primeiros concorrentes.

O Rali Vinho Madeira é reconhecido pela sua exigência técnica e pela beleza dos seus cenários, que combinam troços rápidos com zonas mais sinuosas e desafiantes, muitas vezes sob condições meteorológicas imprevisíveis que testam ao limite a capacidade de adaptação das equipas e pilotos.