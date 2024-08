Rali da Madeira: Campedelli destaca-se, João Silva 2º, Armindo na frente do CPR

Nas 2RM do CPR, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) tem 0.2s de avanço para Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) com Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) já a 10.9s. Guilherme Meireles – Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) são quartos a 12.6s da frete.

Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) e no Campeonato da Madeira João Silva tem agora 2.3s de avanço para Alexandre Camacho com Miguel Nunes a 3.3s da frente. Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) já estão a 10s da frente.

Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) foram quintos 0.9s na frente de José Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) sendo que na geral do CPR o piloto do Skoda tem agora 0.9s de avanço para Fontes.

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) venceram a PEC2, Campo de Golfe 1, a primeira do dia do Rali vinho Madeira e dilataram a sua liderança na prova, tendo agora um avanço de 5.3s para João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2), os novos segundos classificados depois de terem feito o segundo melhor tempo neste troço.

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2) marcaram presença à partida deste segundo dia do Rali vinho Madeira, são 13º na estrada. É pena o que lhes aconteceu já que o avanço que tinham no campeonato lhes permitia uma pouco mais de latitude para lutar na frente, nesta prova, mas a partir daqui só é possível ver o andamento em cada troço, pois a 11m36.8s a frente é muito difícil um bom resultado, ainda mais porque logo neste primeiro troço do dia tiveram uma ligeira saída e perderam mais de 30 segundos, atirando o atraso para os 19 minutos o que é impossível de recuperar em condições normais.

