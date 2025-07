Rali da Madeira: as aspirações e o que dizem nos principais concorrentes do CPR

O Rali da Madeira, sexta etapa do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), afigura-se como um dos maiores desafios da temporada, com as suas classificativas emblemáticas a acolherem os principais protagonistas.

A ilha, conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e troços exigentes, será o cenário de uma batalha intensa, onde o detentor do título e líder do campeonato, Kris Meeke, procura redimir-se de resultados menos positivos em edições anteriores, enquanto Dani Sordo se estreia neste prestigiado rali. A concorrência nacional, com nomes como Armindo Araújo, José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio, promete uma disputa acesa pelos lugares cimeiros, à qual se junta o talento emergente de Hugo Lopes, e um restante plantel com pilotos com condições de obter bons resultados.

As aspirações dos principais pilotos do CPR na Madeira

Kris Meeke: o pódio como objetivo no regresso à ilha

Kris Meeke, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally2, regressa à Madeira com a consciência de que é uma prova “difícil” e com pouca experiência na ilha. Recordando os percalços de 2023 e 2024, o piloto britânico destaca as qualidades do seu Toyota em asfalto, após o bom desempenho em Castelo Branco. Apesar da forte concorrência dos pilotos madeirenses e de Campedelli, Meeke vê a “hipótese de um pódio” como um bom resultado, prometendo desfrutar ao máximo da prova.

Dani Sordo: a estreia desafiante na Pérola do Atlântico

Dani Sordo, vencedor do Rali de Castelo Branco com o Hyundai i20 N Rally2, enfrenta a sua primeira participação no Rali da Madeira. O piloto espanhol, detentor de um palmarés internacional invejável, encara esta estreia como um “desafio aliciante”. Embora reconheça uma “desvantagem” inicial face aos adversários mais experientes no traçado, Sordo vê isso como uma “motivação extra” para lutar pelo topo, impulsionado pela recente vitória em Castelo Branco.

Armindo Araújo: em busca do melhor resultado na geral e no CPR

Armindo Araújo considera o Rali da Madeira “uma das provas mais desafiantes e espetaculares da temporada”, tanto pelas suas características únicas como pelo apoio do público. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 foca-se numa preparação minuciosa, com um teste pré-rali para encontrar a melhor afinação. O seu objetivo é lutar pelo “melhor resultado possível”, tanto na classificação geral como na do CPR, prometendo dar o máximo para alcançar esse desígnio.

Ricardo Teodósio: desenvolvimento de pneus e espetáculo para o público

Ricardo Teodósio aborda o Rali da Madeira com o propósito de “terminar o mais para a frente possível”, mas realça que será uma prova de “muito trabalho”. Ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, o piloto utilizará pneus e compostos novos, com a presença de um engenheiro da Hankook para desenvolvimento. Embora este processo possa influenciar as suas prestações, Teodósio, conhecido pelo seu espetáculo em prova, promete dar o seu melhor para agradar ao numeroso público madeirense.

José Pedro Fontes: lutar pela vitória absoluta

José Pedro Fontes regressa à Madeira com o Citroën C3 Rally2 e uma clara ambição: “lutar pela vitória absoluta na prova e também no campeonato nacional”. O piloto antecipa uma das edições mais disputadas de sempre, dada a excelente lista de inscritos, que inclui pilotos locais, do CPR e “mundialistas” com experiência do traçado. Fontes expressa a sua grande motivação por este ser, assumidamente, a sua “prova preferida em asfalto”.

Pedro Meireles: paixão e competitividade na ilha

Pedro Meireles cumpre na Madeira o seu quinto rali do ano, evidenciando que, apesar dos seus 51 anos e de correr “muito mais por paixão”, continua a ser competitivo, ocupando a sexta posição no campeonato. Com um historial de bons resultados na ilha, incluindo um quarto lugar à geral e um segundo no CPR em 2013, Meireles é um piloto experiente que demonstra resiliência e um compromisso contínuo com a competição.

Rúben Rodrigues: a desafiante estreia do campeão açoriano

Rúben Rodrigues fará a sua primeira participação no Rali da Madeira, com o objetivo de “fazer o máximo de pontos para o campeonato nacional”. O campeão açoriano reconhece as dificuldades de uma estreia em classificativas tão específicas, mas afirma estar “pronto para dar o máximo”, motivado e confiante. A sua presença no Rali da Calheta foi crucial para conhecer o asfalto madeirense, embora o levantamento do terreno e as notas precisas representem um “enorme desafio” devido à circulação de turistas.

Hugo Lopes: oportunidade de evolução e luta por posições cimeiras

Hugo Lopes, numa participação não inicialmente prevista com o Hyundai i20 N Rally2, vê esta oportunidade como “fantástica para continuar a evoluir”. O jovem piloto expressa o seu apreço pelo Rali da Madeira, que o ajudou a crescer e onde sempre obteve bons resultados. Agora, com um desafio “diferente e mais exigente”, o seu foco é “aprender ao máximo” para preparar a época de 2026 e, se possível, “lutar pelas posições cimeiras”.

Ernesto Cunha: novo carro e foco no CPR

Ernesto Cunha apresenta-se na Madeira com um novo Skoda Fabia RS, uma viatura com as últimas evoluções que se mostra “menos mecânica, mais confortável”. O piloto está focado no CPR e ambiciona um bom resultado, procurando repetir o terceiro lugar alcançado na edição anterior da prova.

Paulo Neto: desfrutar e chegar perto dos da frente

Paulo Neto, que não quer perder uma das provas de que mais gosta, descreve o Rali da Madeira como o seu “rali de asfalto preferido”, destacando o “envolvimento fabuloso” do público. O seu objetivo é “terminar a prova” e “tentar também chegar o mais perto possível dos concorrentes da frente”.

Com um plantel tão diversificado e motivado, o Rali da Madeira promete ser um espetáculo imperdível, onde cada quilómetro será decisivo para as aspirações de cada piloto, quer na luta pela vitória geral, quer na perseguição dos objetivos no Campeonato de Portugal de Ralis.