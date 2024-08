Rali da Madeira, Armindo Araújo: vitória no CPR e liderança do campeonato

Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram o Rali da Madeira no que toca ao Campeonato de Portugal de Ralis e assumiram, com a segunda vitória na fase de asfalto, a liderança absoluta do campeonato. Líderes da classificação do CPR da primeira à última classificativa, a dupla do Skoda Fabia RS fez a sua melhor prestação na prova insular e alcançou a vitória que tanto ambicionava. “Procurávamos há muito vencer aqui na Madeira e finalmente este ano conseguimos subir ao lugar mais alto do pódio no CPR e ainda terminamos na terceira posição da geral. Foi um rali muito intenso, muito bem disputado e toda a equipa fez um trabalho soberbo para que pudéssemos conseguir este resultado.

Saímos daqui com a liderança do campeonato e esse é mais um motivo de satisfação. Relançamo-nos la luta pelo título e estamos muitíssimos satisfeitos.”, disse no final o piloto de Santo Tirso.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa entre 13 e 14 de setembro com a realização do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin.