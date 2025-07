Rali da Madeira: Armindo Araújo quer “lutar pelo melhor resultado possível, na geral como no CPR”

Armindo Araújo regressa ao Rali da Madeira com a ambição de alcançar o melhor resultado possível, tanto na classificação geral como no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Considerada uma das provas mais desafiantes e espetaculares da temporada, o Rali da Madeira exige uma preparação meticulosa, e Araújo, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, está determinado a dar o seu máximo para cumprir os seus objetivos desportivos.

Armindo Araújo encara o Rali da Madeira como “uma das provas mais desafiantes e espetaculares da temporada”. O piloto destaca não só as características únicas das especiais, que exigem grande perícia, mas também o “imenso apoio” que a equipa sente por parte dos espetadores, criando um ambiente inigualável.

Para estar à altura do desafio, a preparação é crucial. Araújo sublinha a importância de um teste a realizar no início da semana para “encontrar a melhor afinação” para o seu Skoda Fabia RS Rally2. O objetivo é claro: “Queremos lutar pelo melhor resultado possível, quer na geral como no CPR, e sabemos que teremos de dar sempre o máximo para que isso aconteça. É isso que vamos fazer”. Esta declaração reflete a determinação que caracteriza a abordagem de Armindo Araújo a cada rali.

O percurso de um Campeão

Com 47 anos de idade, Armindo Araújo possui uma das carreiras mais recheadas de títulos e experiências no desporto automóvel português e internacional. A sua estreia nos ralis aconteceu no ano 2000, ao volante de um Renault Clio 1.8 16V. Rapidamente se destacou, passando a competir com um Citroën Saxo, com o qual venceu o troféu monomarca no ano seguinte.

Ao longo da sua trajetória, Armindo Araújo representou diversas marcas de prestígio, como Citroën, Mitsubishi, Hyundai e Skoda, e chegou mesmo a competir com a Mini no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O seu palmarés é notável, com dois títulos de Campeão Mundial de Produção, conquistados em 2009 e 2010. A nível nacional, é um heptacampeão absoluto, tendo alcançado o título em 2003, e consecutivamente de 2004 a 2006, além de 2018, 2020 e 2022. Desde 2023, compete com o atual Skoda Fabia RS Rally2, ocupando atualmente a segunda posição no Campeonato de Portugal de Ralis, demonstrando a sua consistência e competitividade contínuas.

A experiência acumulada por Armindo Araújo ao longo de mais de duas décadas de carreira, aliada à sua capacidade de adaptação a diferentes viaturas e a um profundo conhecimento das exigências do Rali da Madeira, colocam-no como um dos principais candidatos a um resultado de destaque. A prova insular, com os seus troços técnicos e o entusiasmo do público, é um palco onde pilotos da sua envergadura se sentem particularmente à vontade para mostrar todo o seu talento.