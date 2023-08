Rali da Madeira, Armindo Araújo: “maior preocupação será o (Ricardo) Teodósio…” | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), começaram a manhã 8.9s atrás de Ricardo Teodósio e terminam-na na sua frente, no segundo lugar do CPR, com 1.9s de avanço para o algarvio, que pretendem manter atrás até ao fim do rali: “foi uma manhã positiva, não tivemos nenhum problema, temos vindo a evoluir o Skoda, diria que foi uma boa manhã e agora para tarde é fazer o mesmo sem erros, sem problemas e no final iremos ver o que vai dar. A minha maior preocupação será o (Ricardo) Teodósio mas se conseguirmos ir buscar o (Diego) Ruiloba melhor ainda, mas vamos ver o que ainda podemos fazer, disse.