Rali da Madeira: Alex Español Lidera as 2RM, Guilherme Meireles Comanda no CPR 2RM

A categoria das duas rodas motrizes no rali é frequentemente um espetáculo à parte, onde a destreza dos pilotos e a agilidade das viaturas se destacam. Estes carros, embora com menos potência que os Rally2 de quatro rodas motrizes, exigem uma pilotagem mais precisa e uma maior sensibilidade ao limite, o que muitas vezes resulta em desempenhos impressionantes e na valorização da técnica pura dos concorrentes.

No que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2RM, Guilherme Meireles comanda a classificação, com uma vantagem de 9,2 segundos sobre Anton Korzun e Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4). A apenas três décimos de segundo, Rafael Rego e Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4) seguem de perto.

O piloto espanhol detém uma vantagem de 10 segundos sobre o português Guilherme Meireles, que compete com uma viatura idêntica. Imediatamente atrás, também em carros da marca do leão, seguem os espanhóis Giovanni Fariña e Iago Gabeiras, a 10,9 e 13,9 segundos da frente, respetivamente. A braços com problemas mecânicos na sua viatura, Vasco D. Silva, em Renault Clio Rally4, ocupa a quinta posição, a 19,2 segundos do líder.

