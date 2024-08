Rali da Madeira: a tarde de todas as decisões

Está muito interessante o Rali Vinho Madeira, uma prova que tem Diego Ruiloba na frente do rali desde a PEC5 (estamos na 11ª de 15) mas nunca com margens demasiado difíceis de recuperar o que ficou prado nesta manhã de prova em que Alexandre Camacho converteu um atraso de 15.2s em apenas 3.6s, deixando para a secção da tarde a decisão quanto ao vencedor do evento, uma prova que ficou marcada pela ‘retirada’ de prova do líder até ao quinto troço, Simone Campedelli, que estava a fazer um rali dominador até uma ligeira saída que lhe furou dois pneus.

Com apenas um pneu na mala, e com uma longa ligação para fazer até ao Funchal, era muito difícil que a borracha não se desintegrasse na jante, e foi o que aconteceu. As regras dizem que um piloto não pode rodar numa ligação dessa forma, sendo considerado ‘retirado’, e foi o que sucedeu. Simone Campedelli ficou automaticamente fora de prova, tentando depois dar a volta ao texto com declarações que revelam uma de duas coisas: ou desconhece as regras, ou esperava contorná-las. Manteve-se em prova até agora, desconhece-se para já se continua até ao fim. Ao que parece a equipa não contesta a regra aplicada, mas sim a morosidade da decisão.

Seja como for, este ‘caso’ à parte, o Rali Vinho da Madeira está a uma secção do final mas as emoções continuam ao rubro na prova que está na estrada desde a passada quinta-feira. No topo da classificação continua Diego Ruiloba ao volante de um Citroën C3 Rally2. No entanto, o espanhol perdeu vantagem durante a manhã e dispõe de um avanço de 3,6 segundos para Alexandre Camacho, autor de uma prova em constante evolução com o Toyota GR Yaris Rally2.

No lugar mais baixo do pódio permanece Armindo Araújo, mas o piloto do Skoda Fabia RS Rally2 esteve abaixo do ritmo exibido até hoje e tem próximo de si José Pedro Fontes, que venceu uma classificativa com o Citroën C3 Rallly2 e está a 4,1 segundos daquele que é o líder nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis.

Miguel Nunes, tripulando o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo, é quinto. O Rali Vinho Madeira termina esta tare com a cerimónia de entrega de prémios, às 18:30, e após nova ronda por Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta e Rosário.

Rui Jorge Fernandes ‘mais’ líder nas duas rodas motrizes

Ao volante de um Renault Clio Rally4, Rui Jorge Fernandes mantém o seu domínio entre os utilizadores de viaturas de tração dianteira. O piloto da Auto Cam detém um avanço de mais de um minuto na categoria. Seu rival numa viatura idêntica, Vasco Silva furou em Câmara de Lobos e é agora terceiro nesta divisão em que chegou a cair para o quarto posto.

Entre estes concorrentes segue Hugo Lopes, utilizando um Peugeot 208 Rally4, piloto que lidera destacado as 2RM do CPR, 1m15.5s na frente de Gonçalo Henriques.

Joachim Wagemans destacado nos RGT

Joachim Wagemans, regressado este ano ao Rali Vinho da Madeira com um Alpine A110 RGT, é, nesta fase da corrida, o 8º classificado absoluto na prova organizada pelo Club Sports da Madeira. O piloto belga dilatou bastante a sua vantagem entre os concorrentes com viaturas RGT e dispõe, próximo do final da primeira ronda da 2ª etapa, de cerca de dois minutos e meio de avanço para Filipe Feitas, segundo no agrupamento com um Porsche 991 GT3. Gil Freitas é terceiro, com outro Alpine A110 RGT, a 5,1 segundos de Freitas.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/86027-rali-vinho-da-madeira-2024/?s=462513