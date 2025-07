Rali da Madeira: 66.ª edição apresentada, 96 equipas, 25 Rally2

Foi apresentada a 66.ª edição do Rali da Madeira, organizada pelo Club Sports da Madeira desde 1959. O presidente da comissão organizadora, José Paulo Fontes, destacou o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, agradecendo pela colaboração financeira e logística.

O rali manterá a estrutura habitual, mas com menos duas classificativas, retirando a de Câmara de Lobos por razões logísticas. Em compensação, o troço da Ponta do Sol foi ampliado. Os parques fechados serão transferidos para o parque do Savoy, devido ao aumento de participantes — cerca de 96 equipas, acima dos 85 previstos. Estarão presentes 25 viaturas Rally2, incluindo nomes como Diego Ruiloba e Simone Campedelli, além das habituais estrelas do Campeonato de Portugal de Ralis.

Helena Leal, vereadora do Funchal, elogiou a organização e reafirmou o apoio municipal. Já José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, sublinhou o impacto positivo do evento na coesão social, promoção turística e economia da Madeira, justificando os apoios reforçados ao rali. Apelou ainda à colaboração do público para garantir o sucesso e a segurança da prova.