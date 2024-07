Rali da Madeira: 20 concorrentes no Qualifying

Serão 20 as equipas que, na manhã de quinta-feira, 1 de agosto, participarão no Qualifying do Rali Vinho da Madeira. A obtenção das melhores marcas nesta sessão, que terá lugar entre Água de Pena e a ER 224, passando pelos Cardais, dará primazia na escolha da ordem de partida para a 1ª etapa do rali levado à estrada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira.

Os concorrentes presentes no Qualifying, cujo parque de assistência estará no Parque Desportivo de Água de Pena, serão as 1 – Kris Meeke/Stuart Loudon, 2 – Armindo Araújo/Miguel Ramalho, 3 – Alexandre Camacho/Carlos Magalhães, 4 – José P. Fontes/Inês Ponte, 5 – Ernesto Cunha/Rui Raimundo, 6 – Ricardo Teodósio/José Teixeira, 7 – João Barros/Jorge Henriques, 8 – Pedro Meireles/Ricardo Faria, 9 – Diego Ruiloba/Angel Vela, 10 – Simone Campedelli/Tania Canton, 11 – João Silva/Luis Rodrigues, 12 – Miguel Nunes/João Paulo, 14 – Miguel Caires – João M. Sousa, 15 – Ricardo Filipe/José Martins, 18 – Adruzilo Lopes/Vítor Oliveira, 21 – Gonçalo Henriques/Inês Veiga, 35 – Hugo Lopes/Valter Cardoso, 39 – Guilherme Meireles/Pedro Alves, 40 – Pedro Silva/Roberto Santos e 49 – Anton Korzun/Pavlo Kononov.