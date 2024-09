Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves, Ricardo Teodósio: “Partimos com vontade de estar no pódio”

É com objetivos bem definidos que a dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira parte para o Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin. Depois de um início de temporada atribulado, e com muita vontade de continuar a desafiar-se e a batalhar com os pilotos mais rápidos do Campeonato Portugal de Ralis (CPR), Ricardo Teodósio aponta a um lugar no pódio da penúltima prova da temporada.

“Partimos para Chaves com vontade de continuar a evoluir numa temporada que, efetivamente, não começou pelo melhor, mas onde já tivemos bons momentos e que queremos terminar em beleza. Não vamos desistir dos nossos objetivos e lutar a cada quilómetro pelo melhor resultado possível. Partimos com vontade de estar no pódio final desta prova, se possível no lugar mais alto”, afirmou Ricardo Teodósio

José Teixeira partilha da opinião do piloto. “Esta prova tem características muito próprias e temos de ser muito assertivos logo de início para estar na luta pela vitória. Sabemos que os adversários vão estar em grande força e por isso queremos intrometer-nos nessa luta e tentar aproveitar para brilhar” afirmou o navegador Campeão Nacional.

O Rali da Água, disputado em Chaves e Verin (Espanha) vai para a estrada na próxima sexta-feira com a realização do Qualifying Stage à qual se somam três especiais, em ambos os lados da fronteira. Para sábado o CAMI, organizador do evento, preparou 6 especiais.