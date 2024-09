Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves, Pedro Silva: “uma prova que não vai permitir erros”

Disputada em Chaves e Verin (Espanha), a prova vai para a estrada na próxima sexta-feira com a realização do Qualifying Stage e mais três especiais, em ambos os lados da fronteira. No sábado, os concorrentes terão 6 especiais pela frente.

Pedro Silva afirma que vai “dar tudo” em Chaves, sublinhando que “estamos com um bom ritmo e vamos para a luta”. O piloto da Beira Baixa acrescenta que “há cerca de 8 pilotos com condições de lutar pela vitória/pódio e por isso o trabalho tem que ser muito bem feito e temos que pontuar, penso que será um Rali que não vai permitir erros e o ritmo tem que ser sempre muito alto.”

O Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin realiza-se no próximo fim de semana (dias 13 e 14 de setembro), sendo a sétima e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

