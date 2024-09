Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves: José Pedro Fontes em busca de nova vitória

O Citroën Rally Team regressa à ação no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves-Verin, organização do Clube Aventura do Minho (CAMI), que vai para a estrada entre os dias 13 e 14 de setembro. Bicampeões de Portugal de Ralis, José Pedro Fontes e Inês Ponte vão apresentar-se aos comandos do seu habitual Citroën C3 Rally2, preparado pela Sports & You.

Após o excelente segundo lugar conquistado no Rali de Castelo Branco, a luta pelo campeonato ganhou mais um protagonista, mas o infortúnio no Rali Vinho da Madeira, quando discutiam uma muito possível vitória, e a combinação dos resultados finais da prova insular acabaram por colocar o Citroën Rally Team longe do primeiro lugar do CPR. Evidentemente, a diferença pontual para os primeiros é grande, mas a dupla não vai desistir da luta e parte para o Rali da Água com objetivos muito claros.

“Conhecendo muito bem a prova transmontana, tendo, inclusivamente, vencido a sua edição de 2021 ao volante do C3 Rally2, após uma luta intensa com dois adversários, e rubricado um terceiro lugar na edição do ano passado, acreditamos que podemos lutar pela vitória no asfalto transmontano, tendo os olhos postos, agora, no pódio do campeonato, que está a uma mão cheia de pontos de distância”, refere José Pedro Fontes.

Fontes e a sua navegadora querem vencer a prova transmontana e agarrar o pódio do CPR 2024 depois “de na Madeira, o meu rali favorito, ter acabado de forma infeliz para nós. Regressamos à ação cientes de que a vitória no campeonato está fora do nosso alcance, numa temporada que não correu como tínhamos idealizado. Mas de nada vale estar a lamentar o que já aconteceu. Vamos para o Rali da Água com uma missão clara: vencer a prova, entrar no pódio final do campeonato, tendo como objetivo estar nessa posição no final da época.”

Com um formato muito compacto, este rali tem a particularidade de começar no país vizinho, em Verín, terminando em Chaves, com 9 provas especiais de classificação, divididas entre os dias 13 e 14 de setembro (sexta-feira e sábado). Um décimo troço espetáculo, disputado em Chaves, e que não fará parte das contas finais da prova, encerrará o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves-Verín.