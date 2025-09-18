Rali da Água: Tempo de decisões (ou não) no CPR…

O Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) entra na sua fase decisiva este fim de semana, dias 19 e 20 de setembro, com o Rali da Água Transfronteiriço Eurocidades Chaves-Verín a decorrer em Trás-os-Montes.

Na estrada, os concorrentes vão dar o seu melhor para tentarem assegurar as melhores classificações possíveis, mas, e o Campeonato de Portugal de Ralis, tem infelizmente tido demasiados ‘mas’ nos últimos tempos, não deverá ser possível haver grandes festas, especialmente do título absoluto de Pilotos, por exemplo, porque as classificações do Rali de Castelo Branco estão suspensas devido à questão dos combustíveis.

Foi realizado um protesto, que ainda não foi decidido pelo TAN, Tribunal de Apelação Nacional, e o que aí for decidido, vai impactar de uma forma, ou de outra, os números do campeonato.

A questão de ter Pedro Almeida na classificação final, ou fora dela, caso seja desclassificado, impacta a posição de Armindo Araújo, que ficou logo a seguir na tabela.

Seja como for, tendo em conta que Armindo Araújo é o único que tem que atirar pontos fora, entre os homens da frente (Ricardo Teodósio também, mas está muito atrasado em termos de pontos), mas a verdade é que matematicamente, pode suceder que Kris Meeke crie no fim deste rali uma margem suficiente para não poder ser alcançado no Rali Vidreiro, mas aí vamos ter novamente o mesmo problema do ano passado.

Como se sabe, o título de Kris Meeke em 2024 vai ser levado (ou já foi) pelo Ministério Público ao Tribunal Constitucional, depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter considerado inconstitucional a norma que impede estrangeiros de conquistar títulos nacionais e o Ministério Público contestar.

Isto diz-nos que provavelmente este ano vamos ter exatamente a mesma ‘festa’, a papel químico do ano passado.

O que nos interessa é a parte desportiva, mas, por outro lado, existem leis, e quem as faz cumprir, e no final depois de todos os ‘apelos’ e ‘recursos’ há-de haver uma decisão final que não seja suscetível de ser mudada.

Ironicamente, este ano, já temos um ‘caso’ – o dos combustíveis – e ainda não terminou a época, no final, quase certamente teremos dois, ou três se juntarmos o de 2024. E assim andamos…

Na estrada é que interessa…

Kris Meeke, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, depois de quatro vitórias em seis ralis está numa posição cada vez mais confortável para revalidar o título de campeão nacional. A duas jornadas do final da época, o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal tem uma margem muito difícil de anular pelos adversários, mas como isto são ralis nunca se sabe. Basta lembrarmos o final do Rali de Portugal.

É um facto que não tem de descartar qualquer resultado, uma vez que contam as sete melhores pontuações de oito ralis e o abandono do Rali de Portugal é o resultado que ‘atira’ fora. Já o seu rival mais direto, Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) somou pontos nas provas todas e por isso tem de atirar um resultado fora (neste momento são 15 pontos). Isto significa que a diferença que estão neste momento na FPAK de 109-97 pontos entre Meeke e Armindo, são, na verdade, 109-82, com Dani Sordo a somar 80. Isto significa que a vantagem de Meeke tem uma expressão mais relevante.

Luta pelo pódio e títulos nas categorias secundárias

O mais provável é que a discussão do campeonato se prolongue até à última prova, à semelhança do que aconteceu em 2024, é um facto que Kris Meeke, Armindo Araújo e Dani Sordo, são os únicos pilotos com hipóteses matemáticas de concluir o CPR no topo da tabela classificativa.

Para lá da luta pelo título, a disputa pelos lugares no ‘top 5’ promete ser intensa. Ricardo Teodósio (Toyota GR Yaris Rally2) quer, finalmente, o pódio que ainda não conseguiu este ano, José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) tem no asfalto o piso certo para voltar ao pódio, talvez até alguma das duas posições acima do que conseguiu na Madeira, o terceiro lugar, Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) e o regressado João Barros (Skoda Fabia RS Rally2) são candidatos naturais a um lugar entre os cinco primeiros e prometem animar fortemente a prova.

Hugo Lopes está de volta, alinha novamente no Hyundai i20 N Rally2 do Hyundai Júnior Team FPAK, para continuar a sua evolução.

No Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes (CPR 2RM), Ricardo Sousa, com o seu Peugeot 208 Rally4, é o atual líder e um sério candidato à vitória no rali transmontano. Com três triunfos consecutivos (Algarve, Aboboreira e Castelo Branco) e um segundo lugar (Madeira) nas quatro provas anteriores, Sousa destaca-se num campeonato dominado pelos pilotos dos Peugeot 208 Rally4. Henrique Moniz, Guilherme Meireles e Anton Korzun são outros nomes a ter em conta na luta pelo pódio nesta categoria.

No Campeonato de Portugal Júnior, Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) parte para a penúltima prova da temporada com uma vantagem de sete pontos sobre Pedro Gastão (Renault Clio Rally5), enquanto Danny Carreira (Peugeot 208 Rally) soma menos 14 pontos, mantendo a disputa em aberto.

O rali, organizado pelo CAMI Motorsport, assinala a segunda das cinco jornadas do FPAK Júnior Team. Após a superioridade demonstrada em Castelo Branco, aguarda-se com expectativa o desempenho de Pedro Câmara Jr. frente aos restantes pilotos dos Peugeot 208 Rally6: António Santinho Mendes, Afonso Santos, José Coelho Lima e Luís Mendes.

PROGRAMA HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (19 setembro)

Saída do Pré-Parque (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 15h30

Entrada na Assistência (Rua António Ribeiro Carvalho) 15h48

Saída da Assistência 16h03

PEC 1 – Alto Tâmega (6,73 km) 16h41

PEC 2 – Transibérico (16,08 km) 17h04

PEC 3 – Eurocidades (10,86 km) 17h58

Reagrupamento (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 19h25/20h15

Entrada no Parque de Assistência (Rua António Ribeiro Carvalho) 20h33

Saída do Parque de Assistência 20h48

PEC 4 – Rota Termal-City Stage (1,40 km) 21h00

Entrada no Parque de Assistência (Rua António Ribeiro Carvalho) 21h08

Saída do Parque de Assistência 21h53

Parque Fechado (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 22h13

SÁBADO (20 setembro)

Saída do Pré-Parque (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 09h00

Entrada no Parque de Assistência (Rua António Ribeiro Carvalho) 09h18

Saída do Parque de Assistência 09h33

PEC 5 – Verin 1 (15,78 km) 10h23

PEC 6 – Chaves 1 (12,20 km) 11h18

PEC 7 – Termas de Chaves 1 (12,13 km) 12h07

Reagrupamento (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 12h52/13h22

Entrada no Parque de Assistência (Rua António Ribeiro Carvalho) 13h40

Saída do Parque de Assistência 14h10

PEC 8 – Verin 2 15h00

PEC 9 – Chaves 2 15h55

PEC 10 – Termas de Chaves 2 16h44

Pódio (Alameda do Tabuado) 17h34

Parque Fechado (Parque de Estacionamento das Termas de Chaves) 17h39