Rali da Água, Pedro Almeida: “aproximar-nos ao máximo dos pilotos da frente”

Pedro Almeida vai estar no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, próxima prova do calendário nacional do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que se disputa nos dias de sexta-feira e sábado, 13 e 14 de setembro.

“Estamos de regresso, com expectativa de fazer um bom rali”, aponta o piloto Pedro Almeida, que terá como navegador na prova o habitual co-piloto, Mário Castro.

Ausente do Rali da Madeira, o piloto de Famalicão fez, nos últimos dias, um teste com o Skoda Fabia Rally2 e os indicadores são positivos. “Fizemos um pequeno teste com a ARC Sport na passada semana e, nestes reconhecimentos, vamos aproveitar para melhorar as notas que temos do Rali, para minimizar a falta de ritmo que possamos ter e dar o nosso melhor na estrada”.

O Campeonato de Portugal de Ralis entra na sua fase final, e Pedro Almeida perspetiva uma prova muito intensa e disputada a um ritmo elevado. “Sabemos que, mais uma vez, o Rali vai ser disputado num andamento muito forte, e vamos tentar aproximar-nos ao máximo dos pilotos da frente. Esse é o nosso foco para este Rali da Água”.

Nesta quinta-feira, 12 de setembro, os pilotos participam numa sessão de autógrafos e exposição de viaturas junto ao Posto de Turismo do Alto Tâmega, em Chaves, numa iniciativa que tem como objetivo permitir ao público a oportunidade de conviver, de perto, com os pilotos.

O Rali da Água começa na sexta-feira na cidade galega de Verín, com três classificativas em território espanhol. No sábado, 14 de setembro, os pilotos vão disputar os troços na região de Chaves.

O Rali termina com uma City Stage, nas ruas da cidade.