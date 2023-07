Rali da Água passa a Transibérico Eurocidade Chaves-Verín (Espanha) | AutoSport

A sétima prova do CPR vai além fronteiras. O Rali da Água passa a Transibérico Eurocidade Chaves-Verín (Espanha), com a prova a disputar-se dias 15 e 16 de setembro, com epicentro na cidade portuguesa.

Como se percebe, uma grande novidade: a prova, com epicentro no Município de Chaves, vai ter alguns troços cronometrados na região da Eurocidade Chaves-Verín (Espanha). É a internacionalização de um rali já consolidado no panorama do automobilismo português, inserido no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com grande potencialidade de crescimento.

“Era um desejo antigo do CAMI e do Município de Chaves que o Rali da Água, devido à sua localização geográfica, atravessasse a fronteira. Julgo ser uma grande mais valia para o CPR e para o Rali da Água, em termos de comunicação e captação de aficionados. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) entendeu, logo desde o início, o potencial e mais valia para o CPR a existência de uma prova transibérica e tratou de estabelecer contactos com a Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que também recebeu o projeto com satisfação. Outra entidade importante foi a Escuderia de Ourense, que recebeu e está a trabalhar ativamente no projeto com grande otimismo, assim como o Ayuntamento de Verín e órgãos de comunicação espanhóis. Julgo que estão reunidos todos os ingredientes para que o já excelente Rali da Água seja, num futuro próximo, uma prova de topo”, afirma Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

A sua localização geográfica – proximidade com a Comunidade Autónoma da Galiza – e a marca Água são mais valias que a própria prova potencia, com impacto na comunicação social regional, nacional e do país vizinho, bem como dos fãs portugueses e galegos do automobilismo.

Este ano, o Rali da Água ganha uma maior projeção com a integração e apoio da Eurocidade Chaves-Verín (Agrupamentos Europeus de Cooperação Transfronteiriça). Um destino que abrange dois países e uma das maiores concentrações de fontes termais da Europa, que deram origem a um património termal único e à mais inovadora oferta de bem-estar. E também vinho e gastronomia, fortalezas da fronteira, o Caminho de Santiago, entre muitos pontos de interesse.