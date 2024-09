Rali da Água, Nuno Loureiro: “Queremos internacionalizar ainda mais a prova e integrá-la no S-CER”

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín foi este ano, mais uma vez, uma prova bem competitiva, até o próprio percurso foi do agrado da generalidade dos pilotos, já que existiu variabilidade, o que é sempre bom nos ralis – é sempre muito mais ‘chato’ ser tudo muito igual – e para o presidente do CAMI Motorsport, Nuno Loureiro, a prova tem tudo “para ser um dos melhores eventos desportivos motorizados do país. Temos um enorme respeito pelas equipas e, por isso, queremos dar-lhes sempre o melhor rali. Este ano, o feedback dos pilotos foi bastante positivo”, disse, reforçando depois o que já tinha dito na apresentação da prova, o reforço da cooperação com Espanha: “Queremos internacionalizar ainda mais a prova e integrá-la também no calendário do campeonato espanhol”, afirmou, no final do Rali, Nuno Loureiro.

Seria ótimo um rali a contar para o CPR e para o S-CER, o Rally de Ourense está há décadas no campeonato espanhol de ralis, e apesar de haver muitas provas na mesma zona sempre à espreita de entrar ou manter-se no campeonato (Terra da Auga, Ferrol, Princesa das Astúrias, Llanes, Leon, Astorga), nessa zona de Espanha, de longe com maior concentração de eventos, seria muito interessante para Portugal receber, pelo menos parte de uma prova do S-CER, pois a competitividade e o parque automóvel em Espanha é muito significativo.

Vamos ver como este tema evolui, até porque se tem de envolver também a Real Federação Espanhola de Automobilismo (RFEDA), e historicamente, isso não tem sido fácil, apesar de, aqui e ali isso ter sido conseguido, como foi o exemplo da Baja Extremadura e mais recentemente a BP Ultimate Rally Raid, no TT.

Contudo, nos ralis, em Espanha, usando uma expressão bem portuguesa “são sete cães a um osso” a quererem entrar no calendário do S-CER, o sistema deles é rotativo, sai pelo menos uma prova e entra outra, pelo que vamos ver o que é possível conseguir.