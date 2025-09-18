Rali da Água: Luís Delgado regressa aos ralis, ao volante de um Alpine A110

O piloto transmontano Luís Delgado vai estar presente no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, marcado para os dias 19 e 20 de setembro, regressando assim à disciplina dos ralis, aquela que considera a sua modalidade de eleição. Aos comandos de um Alpine A110, e com o apoio da estrutura 100% Motorsport, Delgado parte para esta participação especial como entusiasmo de regressar à estrada e ao rali da sua cidade natal, que já venceu à geral em 2018.

O fim de semana competitivo será particularmente exigente. Após dois dias intensos de rali, na sexta e sábado, Luís Delgado seguirá diretamente para o Autódromo do Estoril, onde no domingo alinhará para mais uma jornada do Troféu Type R Legacy Cup, competição em que participa este ano a tempo inteiro. Um duplo desafio que irá colocar à prova a sua já reconhecida versatilidade e capacidade de adaptação a contextos competitivos distintos.

Apesar da sua ligação mais recente às corridas de circuito, Delgado nunca escondeu a sua paixão pelos ralis, modalidade que, pela exigência financeira, não pode disputar com a regularidade que gostaria:

“Os ralis são a minha modalidade preferida, mas também sabemos que são muito caros. Tenho participado mais em provas de velocidade, mas faço questão de estar presente no rali da minha cidade, sempre que tenho essa oportunidade. É uma prova que já venci em 2018 e que tem para mim um significado muito especial, não só por correr em casa, mas também pela proximidade com o público e pelo ambiente que se vive nas estradas transmontanas.”

O piloto flaviense já realizou os primeiros quilómetros de teste com o Alpine A110 e saiu satisfeito com as sensações ao volante. Delgado acredita que poderá estar na discussão pela vitória na categoria, mas frisa que o principal objetivo é proporcionar espetáculo e desfrutar da experiência:

“O carro é fantástico de conduzir, senti-me rapidamente confortável e acredito que temos condições para lutar pelos primeiros lugares da categoria GT. No entanto, a prioridade não são os resultados. Quero ser rápido, divertir-me ao máximo e, sobretudo, divertir o público que vai estar na estrada. Conto com o apoio da equipa 100% Motorsport, que me dá todas as condições para estar focado em dar o meu melhor. No final faremos as contas.”

O Alpine A110(R-GT) é uma versão de competição desenvolvida pela Signatech a partir do icónico coupé francês, especificamente preparada para os ralis internacionais e nacionais. Equipado com um motor 1,8L turbo de mais de 320 cavalos, caixa sequencial de 6 velocidades semiautomática e tração traseira, o A110 destaca-se pela leveza e agilidade.