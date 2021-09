Rali da Água-CIM Alto Tâmega: os 11 pilotos elegíveis para o Qualifying | AutoSport

A FPAK já definiu quais são os pilotos elegíveis para participar no Qualifying do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, quinta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis, agendada para o próximo fim de semana (4/5 setembro), com organização do CAMI Motorsport.

Os pilotos mais rápidos no Qualifying, que vai decorrer entre as 10h30 e as 11h00 de sábado, num troço de 3,9 km nos arredores de Chaves, terão oportunidade de escolher a sua ordem de partida para as três classificativas do primeiro do rali, cujo início será às 16h30, junto do Parque Nadir Afonso, na cidade flaviense.

Toda a informação (Guia do Espetador, Lista de Inscritos, Mapas, Acessos às classificativas, Horários, etc.) do Rali da Água-CIM Alto Tâmega pode ser encontra na web oficial da prova: https://rali-da-agua.cami.pt/

As 11 duplas do Qualifying

1 – Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo)

6 – José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5)

9 – Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5)

10 – Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5)

19 – Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3)

21 – Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5)

23 – Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4) 2RM

24 – Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo)

42 – Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5)

61 – Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) RGT

69 – Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) RGT

SÁBADO (4 setembro)

08:00/09:30 – Free Practice

10:30/11:00 – Qualifying Stage

11:40/12:10 – Shakedown

12:45 – Escolha da ordem de Partida (hangar do Aeródromo de Chaves)

16:30 – Partida (Parque Nadir Afonso)

PEC 1 – Alto Tâmega (12,9 km) 17:30

PEC 2 – Termas de Chaves (15,8 km) 17:51

18:28 – Final no Parque do Nadir Afonso

20:24 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 3 – Memorial Claudino Romeiro (2,45 km) 21:00

22:08 – Final da 1ª etapa no Parque Nadir Afonso

DOMINGO (5 setembro)

08:45 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 4 – CIM-Alto Tâmega 1 (14,65 km) 09:37

PEC 5 – Carvalhelhos 1 (10,35 km) 10:33

PEC 6 – Boticas/Vidago 1 (12,80 km) 11:05

11:53/12:08 – Reagrupamento no Parque Nadir Afonso

12:17/12:47 –Parque de Assistência (Aeródromo de Chaves)

PEC 7 – CIM-Alto Tâmega 2 13:16

PEC 8 – Carvalhelhos 2 14:12

14:40/15:20 – Reagrupamento em Boticas (Central de Camionagem)

PEC 9 – Boticas/Vidago 2 (Power Stage) 15:29

16:23 – Pódio final na Biblioteca Municipal de Chaves