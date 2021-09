Rali da Água-CIM Alto Tâmega com lista de inscritos bem recheada | AutoSport

A quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o Rali da Água-CIM Alto Tâmega (4/5 setembro) apresenta uma lista de inscritos que inclui as principais estrelas das diferentes competições, deixando antever um fim de semana quente em termos competitivos. São 63, no total, as equipas que disseram ‘sim’ ao rali organizado pelo CAMI Motorsport, sendo que 38 competirão no CPR, duas das quais referentes ao Campeonato GT, 7 nos Clássicos e 16 no Campeonato Norte de Ralis.

“Atendendo a que há uma calendarização complexa no segundo semestre do ano, devido à pandemia, acabamos por ter uma boa lista de inscritos, integrando os principais protagonistas dos diferentes campeonatos e ainda da espanhola Copa Suzuki Swift, que está presente em grande força. Creio que em condições normais, mesmo considerando a localização geográfica da prova, chegaríamos aos 90 inscritos. De qualquer modo, estamos satisfeitos e empenhados para que tudo corra bem, de modo a que tanto os pilotos como o público regressem a casa no domingo com bons motivos para guardar na memória esta edição do Rali da Água-CIM Alto Tâmega”, referiu Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

Entre os pilotos do CPR, que continua a ser liderado por Armindo Araújo, a ausência de vulto, por motivos de ordem pessoal, é a de Miguel Correia, mas, em contrapartida, há a salientar a estreia neste rali de Bernardo Sousa, que foi um dos pilotos em foco no Rali Vinho da Madeira e não tinha, então, prevista esta participação na prova transmontana.

A Copa Suzuki Swift espanhola regista uma presença significativa, com os 14 protagonistas a discutirem o primeiro lugar nesta quarta prova da época, sendo curioso referir que há apenas 16 pontos de diferença entre o atual primeiro classificado (Diego Ruiloba) e o quinto (Juam Fernandéz).

Ainda no tocante a troféus, de salientar que este rali é pontuável também na KIA Rally Cup, com três duplas – Miguel Abrantes/Filipe Carvalho, Pedro Ruivo/José Patrício e João Santos/João Rocha – apostadas em discutir a vitória ao segundo.

Por último, a lista do Campeonato Norte de Ralis integra as principais figuras da competição, com destaque para Adruzilo Lopes e Fernando Peres, os quais prometem repetir duelos antigos e recentes.

LISTAS DE INSCRITOS