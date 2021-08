Rali da Água – CIM Alto Tâmega com duas novidades | AutoSport

O Rali da Água-CIM Alto Tâmega tem este ano duas novidades, para além da mudança de nome: Vai haver uma Super-especial noturna em Chaves, e a estreia do troço de Carvalhelhos. São estas as principais alterações na estrutura da prova do CAMI Motorsport.

Nove especiais de classificação, sendo uma noturna (super-especial), totalizando 65,25 quilómetros ao cronómetro, fazem parte da estrutura do Rali da Água – CIM Alto Tâmega, a quinta jornada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que o CAMI Motorsport vai colocar na estrada nos próximos dias 4 e 5 de setembro próximo.

“Montámos a prova procurando um figurino que combinasse competitividade com segurança e, nesse contexto, tenho a certeza que a mesma será do agrado das equipas participantes”, sintetiza Jorge Castanheira, diretor do rali que continuará a ter o seu centro nevrálgico em Chaves, com o secretariado no Museu Nadir Afonso e o Parque de Assistência no Aeródromo local. As principais novidades, para além da mudança do nome, numa estratégia da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega que visa promover a região como território de água e bem-estar, são o regresso de uma super-especial noturna, designada Memorial Claudino Romeiro – em homenagem a este dirigente federativo falecido em outubro passado–, no centro da cidade flaviense, e ainda a introdução de uma nova classificativa: Carvalhelhos.

De resto, a estrutura da prova é muito semelhante à da edição anterior que já foi merecedora de elogios pela esmagadora maioria das equipas. Em termos desportivos, volta a integrar, também, o calendário da espanhola Copa Suzuki Swift 2021. O Rali da Água – CIM Alto Tâmega é ainda pontuável no Campeonato Norte de Ralis, Campeonato de Clássicos de Ralis, Campeonato GT de Ralis, Campeonato Júnior de Ralis, Campeonato de 2 Rodas Motrizes, Challenge R2 &You, KIA RC e Desafio Kumho.

Os pilotos do Campeonato Norte de Ralis competem apenas no domingo – o primeiro concorrente sai para a estrada 5 minutos após o último concorrente do CPR –, disputando as classificativas de CIM-Alto Tâmega 1, Carvalhelhos, Boticas/Vidago 1, CIM-Alto Tâmega 2 e Boticas/Vidago 2.

PROGRAMA (CPR)

SÁBADO (4 setembro)

08:00/09:30 – Free Practice

10:30/11:00 – Qualifying Stage

11:40/12:10 – Shakedown

12:45 – Escolha da ordem de Partida (hangar do Aeródromo de Chaves)

16:30 – Partida (Parque Nadir Afonso)

PEC 1 – Alto Tâmega (12,9 km) 17:30

PEC 2 – Termas de Chaves (15,8 km) 17:51

18:28 – Final no Parque do Nadir Afonso

20:24 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 3 – Memorial Claudino Romeiro (2,45 km) 21:00

22:08 – Final da 1ª etapa no Parque Nadir Afonso

DOMINGO (5 setembro)

08:45 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 4 – CIM-Alto Tâmega 1 (14,65 km) 09:37

PEC 5 – Carvalhelhos 1 (10,35 km) 10:33

PEC 6 – Boticas/Vidago 1 (12,80 km) 11:05

11:53/12:08 – Reagrupamento no Parque Nadir Afonso

12:17/12:47 –Parque de Assistência (Aeródromo de Chaves)

PEC 7 – CIM-Alto Tâmega 2 13:16

PEC 8 – Carvalhelhos 2 14:12

14:40/15:20 – Reagrupamento em Boticas (Central de Camionagem)

PEC 9 – Boticas/Vidago 2 (POWER STAGE) 15:29

16:23 – Pódio final na Biblioteca Municipal de Chaves