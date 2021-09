Rali da Água – CIM Alto Tâmega (as especiais em vídeo) | AutoSport

SÁBADO (4 setembro)

08:00/09:30 – Free Practice

10:30/11:00 – Qualifying Stage

11:40/12:10 – Shakedown

12:45 – Escolha da ordem de Partida (hangar do Aeródromo de Chaves)

16:30 – Partida (Parque Nadir Afonso)

PEC 1 – Alto Tâmega (12,9 km) 17:30

PEC 2 – Termas de Chaves (15,8 km) 17:51

18:28 – Final no Parque do Nadir Afonso

20:24 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 3 – Memorial Claudino Romeiro (2,45 km) 21:00

22:08 – Final da 1ª etapa no Parque Nadir Afonso

DOMINGO (5 setembro)

08:45 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 4 – CIM-Alto Tâmega 1 (14,65 km) 09:37

PEC 5 – Carvalhelhos 1 (10,35 km) 10:33

PEC 6 – Boticas/Vidago 1 (12,80 km) 11:05

11:53/12:08 – Reagrupamento no Parque Nadir Afonso

12:17/12:47 –Parque de Assistência (Aeródromo de Chaves)

PEC 7 – CIM-Alto Tâmega 2 13:16

PEC 8 – Carvalhelhos 2 14:12

14:40/15:20 – Reagrupamento em Boticas (Central de Camionagem)

PEC 9 – Boticas/Vidago 2 (Power Stage) 15:29

16:23 – Pódio final na Biblioteca Municipal de Chaves