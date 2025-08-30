Rali da Água: Chaves e Verín preparam espetáculo transfronteiriço

Chaves/Verín – A região transfronteiriça de Chaves e Verín, na Galiza, prepara-se para receber uma injeção de adrenalina nos dias 19 e 20 de setembro com a edição de 2025 do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín. Esta prova, a única do Campeonato Portugal de Ralis (CPR) a cruzar a fronteira ibérica, promete dois dias de intensa competição para pilotos e um espetáculo inesquecível para o público. Ao fim ao cabo, o CPR tem tudo ainda por decidir, e as duas derradeiras provas, Rali da Água e Vidreiro, tudo vão decidir.

O Rali da Água é uma clara demonstração da força e do sucesso do projeto de internacionalização no automobilismo português. Organizado pelo CAMI Motorsport em parceria com o Município de Chaves e o Município de Verín, o evento consolida uma colaboração única que eleva o perfil da modalidade na Península Ibérica.

Percurso desafiante e acesso ao público

A edição de 2025 apresenta um percurso exigente, com dez Provas Especiais de Classificação (PEC) distribuídas por mais de 336 quilómetros, dos quais 221 são de ligações. Os troços, desenhados para testar as capacidades dos pilotos e das máquinas, prometem momentos de grande emoção, com a segurança do público como prioridade.

Para os entusiastas que desejam acompanhar de perto a ação, serão disponibilizadas, brevemente, informações detalhadas no Guia da Prova, acessível através da página oficial do CAMI Motorsport (www.cami.pt ) e nas suas redes sociais. Adicionalmente, o paddock, ou parque de assistência, se preferir, terá como sempre, entrada livre, oferecendo uma oportunidade única para os fãs se aproximarem das equipas e dos bastidores da competição.

O Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verín é fruto da colaboração entre o CAMI Motorsport e os importantes apoios do Município de Chaves e do Município de Verín, na Galiza. A Escuderia de Ourense e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) também desempenham um papel crucial no suporte e na viabilização desta prova que se tornou um marco no calendário do automobilismo.

A realização de um evento desportivo desta envergadura na Eurocidade Chaves-Verín não só promove o automobilismo, mas também dinamiza a economia local e reforça os laços culturais entre Portugal e a Galiza, atraindo visitantes e fomentando o turismo na região transfronteiriça.