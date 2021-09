Rali da Água/Alto Tâmega, Pedro Meireles: “Não está a ser um ano fácil…“ | AutoSport

Depois da não participação no Rali Vinho Madeira, devido a uma saída de estrada em testes pré-prova, Pedro Meireles e Mário Castro regressam à competição na prova organizada pelo CAMI, o Rali da Água – Alto Tâmega, com vontade de somar quilómetros e lutar pelo melhor resultado possível: “Não está a ser um ano fácil… depois da ausência forçada no Rali de Portugal, falhar o Rali Vinho Madeira, da forma que falhámos, deixou-nos muito desapontados. Por outro lado, o regresso no Rali da Água/Alto Tâmega acaba por ser positivo, tendo em conta que já temos muita saudades de competir e vamos aproveitar cada quilómetro para lutar pelo melhor resultado possível, procurando somar o máximo número de quilómetros nesta prova”, destacou o piloto de Guimarães.