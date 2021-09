Rali da Água/Alto Tâmega, Daniel Nunes: “ testar as últimas atualizações desenvolvidas pela M-Sport” | AutoSport

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro estão de volta ao cockpit do Ford Fiesta Rally3 já no próximo fim de semana, dias 3 a 5 de setembro. O palco é a quinta jornada do Campeonato Portugal de Ralis, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega, que marca o regresso da dupla à ação após o Rali de Castelo Branco, disputado em meados de junho.

Um evento que a equipa, assistida pela Inside Motor, encara com total motivação: “É bom estar de volta após a pausa de verão. Para nós será uma prova de readaptação para entrar novamente no ritmo, mas também um rali onde iremos testar as últimas atualizações desenvolvidas pela M-Sport: caixa de velocidades, veios de transmissão e centralina”, começou por comentar Daniel Nunes.

Neste contexto,a expectativa é grande: “O carro irá estar naturalmente diferente em relação ao último rali e só com o decorrer dos quilómetros iremos perceber o que mudou. Mas é justamente esse o grande desafio deste projeto desde o início, um processo de descoberta e aprendizagem constantes”, sublinhou o piloto.

A prova reserva aos concorrentes um total de nove especiais e 106.11 quilómetros ao cronómetro. “Mantendo o foco na evolução do nosso carro queremos, ao mesmo tempo, ser rápidos e realizar um evento sólido, neste que será apenas o segundo rali em asfalto que iremos disputar”, recordou Daniel Nunes.

Pelo mesmo diapasão alinha Nuno Mota Ribeiro, relembrando os desafios que a equipa terá pela frente: “O Rali da Água – CIM Alto Tâmega é bastante exigente pelas constantes variações no asfalto, o que obriga a uma grande exatidão nas notas. No entanto, acreditamos que esta será mais uma boa oportunidade para testarmos soluções e, sobretudo, continuarmos a acumular quilómetros e rodar em ambiente de competição, fatores essenciais na adaptação e desenvolvimento desta fantástica máquina, que tem um amplo potencial por explorar.”

Com início agendado para o próximo sábado, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega constitui o terceiro evento da época para a dupla lusa. “Será seguramente mais um importante capítulo de trabalho neste ‘ano zero’ do projeto e queremos deixar desde já um especial agradecimento pela confiança a todos os nossos parceiros e um convite a todos os adeptos para, à luz do contexto atual, estarem presentes. Vamos fazer a festa juntos”, finalizou Nuno Mota Ribeiro.