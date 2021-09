Rali da Água/Alto Tâmega: Daniel Nunes com evoluções no Fiesta | AutoSport

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro chegaram a Chaves com evoluções no Ford Fiesta Rally 3 desenvolvidas pela M-Sport: caixa de velocidades, veios de transmissão e centralina e Daniel Nunes mostrou-se agradado no fim da prova: “A evolução do carro continua a bom ritmo. Acima de tudo este é um rali exigente, pelo calor e pela sujidade nos troços, mas são troços desafiantes e eu gosto disso. Para nós foi um rali de teste com as novas evoluções. Há umas com que concordamos, outras nem tanto pois não se adequam à nossa realidade. É o caso das relações de caixa. Não se adequa à potência permitida pela FIA para os Rally3, o que nos condiciona bastante. Por muito que façamos alterações nas afinações, ou que arrisquemos mais, os Rally 3 estão com um restritor de 30 mm, igual aos Rally4, as potências são idênticas, com o handicap que temos, mais peso que os Rally4. Podemos andar aqui a ‘matar’ mas não conseguimos lá chegar. Já alertámos que esta nova evolução de caixa não é a indicada para os nossos ralis, pois o rapport tem de ser com relações mais curtas, de modo a tentar tirar máximo partido da potência que temos disponível, para mantermos a competitividade e continuarmos perto dos R5 mais lentos, como temos feito até agora”, disse.