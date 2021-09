Rali da Água/Alto Tâmega, Carlos Fernandes: “ganhar ritmo para depois tentarmos a nossa sorte lá fora” | AutoSport

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4) venceram os 2WD depois duma boa luta com Luís Delgado/Jorge Henriques (Peugeot 208 Rally 4), que não conta para o CPR2, mas foi quem mais perto rodou.

Para as contas do campeonato, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4) foram segundos, mas terminaram a 2m23.8s de Carlos Fernandes: “Foi uma prova com muito esforço. Tivemos problemas no corte da caixa e tive de fazer o corte com o pé, umas vezes era demais outra o contrário. Um esforço extra para conseguir vencer este rali. O Luís (Delgado) andou muito bem, e foi uma luta muito forte, e saio daqui com muito alento para o que aí vem, pois fizemos uma boa prova e perdemos pouco tempo para os R5. Contente com a vitória nas 2WD. Vamos tentar ganhar este campeonato, pois na Copa tivemos azar no Rali de Portugal e numa saída em Ourense. Agora é focarmo-nos em Portugal, ganhar ritmo para depois tentarmos a nossa sorte lá fora novamente”, disse.