Rali Castelo Branco: Regressos no CPR, Suzuki Swift Cup e Clio Trophy Espanha, lista de inscritos | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali Castelo Branco, a primeira de asfalto do ano, sendo que entre os principais concorrentes destaque para o regresso de Pedro Meireles e Mário (Volkswagen Polo GTI R5) depois da ausência no Rali de Portugal. Gil Antunes e Diogo Correia (Dacia Sandero R4) também não correram na prova do ACP, regressam também Paulo Caldeira e Ana Gonçalves (Citroën C3 Rally2), Manuel Castro e Ricardo Cunha (Škoda Fabia R5). Vamos voltar a ver Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally3), agora no asfalto, dois RGT, os Porsche de Miguel Campos e Paulo Carvalheiro. Destaque ainda para a Suzuki Swift Cup espanhola, que traz a Portugal Suzuki Swift Sport Mk6, a Clio Trophy Espanha, onde correm Diogo Gago e Jorge Carvalho (Renault Clio RSR Rally5) e mais nove equipas espanholas. Veja a lista de Inscritos – CLIQUE AQUI.