Rali Casinos do Algarve cancelado, Armindo Araújo Campeão

Acabou de ser cancelado o Rali Casinos do Algarve, o que significa que Armindo Araújo é o novo Campeão de Portugal de Ralis

As autoridades de Saúde deram um parecer negativo à realização da prova, numa decisão que já não tem retorno.



A FPAK também já anunciou o facto no seu site, confirmando-se a notícia.

Os sinais que até aqui tinham chegado com o adiamento/cancelamentos das provas do Campeonato Sul de Ralis já não eram boas notícias, mas havia a esperança que o CPR se resolve-se no cronómetro, na prova final, de modo a não ficar qualquer amargo de boca para qualquer das partes.



Este é, naturalmente, o desfecho menos querido por parte dos adeptos, bem como os dois principais protagonistas, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, que já tinham revelado que sendo possível, a prova se deveria realizar.

Contudo, não foi possível, devido ao parecer não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado de Emergência causado pela pandemia do novo Coronavírus. Desta forma, o Clube Automóvel do Algarve vê-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Casinos do Algarve, que estava previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro.



como se percebe, esta decisão é alheia ao clube e à federação, e obriga a que se dê por concluído o Campeonato Portugal de Ralis. Desta forma, e de acordo com o Art. 8 do Regulamento Desportivo do CPR, contam os cinco melhores resultados das seis competições escolhidas, e tendo em conta que os dois candidatos ao título tinham resultados muito semelhantes para “deitar fora”, a classificação final do campeonato pouco ou nada muda, pelo que Armindo Araújo é o novo campeão.

Palmarés

1956 Fernando Stock

1957 Horácio Macedo

1958 José Luís Abreu Valente

1959 José Luís Abreu Valente

1960 José Manuel Pereira

1961 Horácio Macedo

1962 José Baptista Dos Santos

1963 Horácio Macedo

1964 Fernando Basílio Dos Santos

1965 César Torres

1966 Manuel Gião

1967 Américo Nunes

1968 Américo Nunes

1969 Não Houve Campeão Absoluto

1973 Não Houve Campeão Absoluto

1974 Não Se Realizou

1975 Manuel Inácio

1976 António Diegues

1977 Giovani Salvi

1978 Carlos Torres

1979 José Pedro Borges

1980 Santinho Mendes

1981 Santinho Mendes

1982 Joaquim Santos

1983 Joaquim Santos

1984 Joaquim Santos

1985 Joaquim Moutinho

1986 Joaquim Moutinho

1987 Inverno Amaral

1988 Carlos Bica

1989 Carlos Bica

1990 Carlos Bica

1991 Carlos Bica

1992 Joaquim Santos

1993 Jorge Bica

1994 Fernando Peres

1995 Fernando Peres

1996 Fernando Peres

1997 Adruzilo Lopes

1998 Adruzilo Lopes

1999 Pedro Matos Chaves

2000 Pedro Matos Chaves

2001 Adruzilo Lopes

2002 Miguel Campos

2003 Armindo Araújo

2004 Armindo Araújo

2005 Armindo Araújo

2006 Armindo Araújo

2007 Bruno Magalhães

2008 Bruno Magalhães

2009 Bruno Magalhães

2010 Bernardo Sousa

2011 Ricardo Moura

2012 Ricardo Moura

2013 Ricardo Moura

2014 Pedro Meireles

2015 José Pedro Fontes

2016 José Pedro Fontes

2017 Carlos Vieira

2018 Armindo Araújo

2019 Ricardo Teodósio

2020 Armindo Araújo