Rali Alto Tâmega, Zé Pedro Fontes: “Estamos na luta, temos quase 70 Km para recuperar”

Terminou, ao final da tarde em Chaves, a primeira das duas etapas que compõem a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, o Rali do Alto Tâmega, que 28 anos depois regressa ao mais alto patamar dos ralis nacionais. Nesta etapa de arranque da prova transmontana a dupla do Citroën Vodafone Team esteve em bom plano e vai assegurando o terceiro lugar à geral, a pouco mais de 11 segundos do líder.

José Pedro Fontes/Inês Ponte rubricou, respetivamente, a segunda e aterceira melhores marcas nas especiais de Alto Tâmega e Chaves, resultados que os colocam dentro do objetivo estabelecido para este rali e com tudo em aberto em relação ao resultado final. Arrancando da nona posição na estrada – na sequência de um despiste que os impediu de averbar tempo no “qualifying” – a formação do Citroën C3 R5 cumpriu as duas especiais a tentar de ganhar confiança em dois troços muito sujos. Assim, à tentativa de recuperar para uma posição de partida mais favorável para a segunda etapa, juntaram enormes cuidados, tentando evitar um percalço que pudesse deitar tudo a perder.

À chegada a Chaves, José Pedro Fontes afirmava-se confiante, descrevendo a etapa como “ positiva, apesar de nos ter faltado confiança nomeadamente nas zonas em que os pisos estavam mais sujos. Ainda assim, conseguimos imprimir um bom ritmo, assumiundo cautelas óbivas em algumas zonas onde o asfalto estava muito sujo. Estamos na luta pela vitória e temos quatro especiais e quase 70 quilómetros para recuperar o tempo que nos separa da liderança. Amanhã vamos atacar e lutar pela vitória,”esclareceu.

A segunda etapa, a disputar amanhã, a patir das 9h48, terá uma dupla passagem pelos troços de Chaves/Boticas (19,43 Km) e Boticas (14,23 Km), num total de cerca de 70 km ao cronómetro.