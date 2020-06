Rali Alto Tâmega: Peugeot Rally Cup Ibérica, sim, Suzuki Swift Cup, não…

A última novidade do Rali Alto Tâmega (28/29/30 Agosto), quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, diz respeito ao cancelamento da participação da espanhola Suzuki Swift Cup, por questões motivadas com a reformulação do calendário, mas, em contrapartida, as classificativas de asfalto transmontanas servem de estreia, em 2020, à Peugeot Rally Cup Ibérica.

“Claro que para o CAMI seria um orgulho receber, desde o país vizinho, a Suzuki Swift Cup, mas os organizadores dessa competição invocaram a necessidade, face às circunstâncias atuais, de alterar o seu projeto inicial e encurtar o calendário desportivo, prometendo correr no Alto Tâmega em 2021. Embora lamentando a ausência do troféu espanhol, compreendemos a decisão, porque, como é sabido, os efeitos da pandemia vieram mexer com tudo, a nível económico, social e desportivo.

Resta-nos, contudo, a enorme satisfação de o Rali Alto Tâmega passar a ser a prova de abertura da Peugeot Rally Cup Ibérica, garantindo desde logo um acréscimo de competitividade e de emoção”, refere Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, a entidade que no último fim de semana do próximo mês de Agosto vai trazer, volvidos 28 anos, a Região do Alto Tâmega de novo à ribalta, com o rali integrado no Campeonato de Portugal de Ralis.

Neste momento, a equipa do CAMI Motorsport tem já praticamente delineado, depois de ter procedido aos ajustamentos necessários, o formado do Rali Alto Tâmega’2020 de acordo com as novas normas estabelecidas pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e tuteladas pela Direção Geral de Saúde.

O Rali Alto Tâmega’2020 (28/29/30 Agosto) será pontuável no Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato Norte de Ralis, Campeonato de Portugal de GT de Ralis, Campeonato de Portugal R4-Kit de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis e nos troféus KIA Picanto Rally Cup e Peugeot Rally Cup Ibérica.