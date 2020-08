Rali Alto Tâmega, PE2: Armindo Araújo é o novo líder

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) atacaram forte na segunda especial do Rali do Alto Tâmega e com isso são os novos líderes da classificação geral, agora com 2.3s de avanço para Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i 20 R5) que depois de terem vencido a especial de abertura da prova, foram agora segundos a 5.4s.

Num troço com mais de 18 Km, as duplas mais internacionais dos nossos ralis terminaram mais à frente, e vão para o dia decisivo da prova separados por 2.3s. Não nos parece que seja coincidência, os nossos pilotos mais internacionais sobressaírem em troços mais longos, pois na sua carreira passaram a vida a fazer troços bem mais longo que o habitual no CPR e esse traquejo fica, independente do ‘momento’ competitivo de cada um. Era muito bom podermos olhar para os tempos intermédios dos dois troços e perceber se existe ‘queda’ na segunda metade dos troços, comparativamente a Armindo Araújo e Bruno Magalhães.



Outra questão interessante é que Armindo Araújo falhou uma travagem no primeiro troço, numa zona com uma chicane, cedeu 3.1s para o vencedor do troço, mas só aí perdeu cerca de sete. Faz parte, mas diz bem de como está a andar Armindo Araújo. Quanto a Bruno Magalhães, está perfeitamente na luta, 2.3s é muito pouco tendo em conta os 67,26 Km que ainda faltam. Se Bruno Magalhães ganhasse um 0,1s por quilómetro a Armindo Araújo no primeiro troço de amanhã, ficavam quase empatados na geral. Portanto, há muito rali pela frente e ninguém ainda para descurar…



Depois do susto na qualificação, com uma aparatosa saída de estrada, José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 R5) foram terceiros nesta especial a 12.9s de Armindo Araújo, e na geral caem para o terceiro lugar da geral, já a 11.8s dos líderes.



Tratou-se dum ataque muito forte da dupla da The Racing Factory, que os levou do terceiro ao primeiro lugar. José Pedro Fontes e Inês Ponte estão ainda a uma distância recuperável, mas a partir daqui as coisas complicam-se bastante.

Uma referência adicional para o facto de a dupla Daniel Berdomás/David Rivero fazerem, neste Rali do Alto Tâmega, a sua estreia aos comandos de uma viatura da categoria ‘R5’ (no caso um C3 R5 da equipa Sports & You), usufruindo, assim, do Prémio Final que conquistaram há um ano, com a vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica 2019. são quartos da geral a 16.6s do líder.



Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5) foram quartos classificados nesta especial, a 19.6s de ARmindo Araújo e na geral são agora quartos classificados na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) a quem este troço não correu nada bem: Perderam 25.8s, algo terá acontecido que justifique a margem, pois é difícil que se tenha tratado apenas de performance. Desta forma, os campeões nacionais em título são quintos classificados já a 27.4s, uma margem muito difícil, mas não impossível, de recuperar nos quatro troços de amanhã.



Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5), foram sextos e são sétimos na geral. João Barros/Jorge Henriques (Citroën C3 R5) perderam só neste troço 29.2s. São sétimos da geral já a 33.1s da frente. Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) são nonos na frente de Ricardo Sousa Ricardo Sousa e Luís Marques (Peugeot 208 VTI) e de Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4).

Este primeiro dia de prova ficou marcado, ainda, pelo aparato do despiste no troço de Chaves do jovem inglês Ruari Bell, cujo Ford Fiesta 1.0L, devido a um problema técnico (falta de travões), como o piloto mais tarde reconheceu, saiu de estrada e embateu em dois veículos de segurança do rali, carros dos bombeiros e ambulância, daí resultando vários feridos ligeiros, um deles, um bombeiro, mais grave.

O espanholOscar Ortiz é o primeiro classificado na Peugeot Rally Cup Ibérica, com menos de 2 segundos de vantagem face ao Peugeot 208 R4 do português Pedro Antunes, que tem o seu compatriota Pedro Almeida a somente um segundo de diferença.

Esta edição do Rali Alto Tâmega, que termina no domingo, com mais quatro classificativas, promete ser discutido até ao fim…



NOTA: Estas classificações são provisórias pois há pilotos rápidos a rodar mais atrás.

